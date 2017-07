 »  Česká Etnetera Group navýšila obrat na 426 milionů, dál investuje

Jan Sedlák

Skupina Etnetera Group v posledním fiskálním roce dosáhla na obrat 426 milionů korun. Provozní zisk firem ve skupině se usadil na 48 milionech. Celek má v současné době dohromady šest firem a 250 zaměstnanců.

Největší je zakládající akciová společnost zabývající se vývojem webových a mobilních aplikací Etnetera, její podíl na obratu je kolem 50 procent. Provozní zisk je pak 35 milionů korun. Etnetera Motion ztrojnásobila obrat na 50 milionů. O více než 50 procent pak rostla agentura Fragile media, ta dosáhla na 94,5 milionu.

Skupina se do budoucna chce vydat směrem robotiky, umělé inteligence, virtuální reality a dalších nových oblastí. I díky tomu založila startup VRgineers, který vyvinul brýle pro virtuální realitu používané v průmyslu, a investovala do firmy do Battswap zaměřující se výměnu baterií v elektrických autech.