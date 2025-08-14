Česká firma Wultra se dostala do žebříčku Gartneru. Upozorňuje na nutnost postkvantových šifer

Český startup Wultra letos získal investici tři miliony eur, aby mohl více rozvinout svou technologii postavenou na postkvantovém šifrování (PQC). Nedávno byly schváleny postkvantové standardy NIST, takže se obor začíná rozvíjet. Na trhu se objevují první testy a reálné zakázky pracující s PQC. Oboru se začala věnovat také analytická společnost Gartner, která do svého nového reportu zařadila právě i Wultru.
“Máme před sebou řádově jednotky let, než bude postkvantové šifrování naprostou nezbytností,” uvedl Petr Dvořák, zakladatel a šéf Wultry. Týká se to kromě jiné finančnictví, na které Wultra primárně cílí. Bankám či fintechu nenabízí “pouze” postkvantovou bezpečnost, ale také hardwarové zařízení Talisman pro bezpečné přihlašování.
Dostat se do výběru Gartneru většinou pro firmy znamená dobrou zprávu. Reporty od této firmy patří do rozhodovacího mixu velkých zákazníků, takže se výrazně zvětší viditelnost a kredibilita. “Gartner je vstupenka k tomu, abychom prodávali velkým enterprise klientům. Gartner je naprosto klíčový,” uvedl třeba Roman Pichlík, senior viceprezident firmy Ataccama.
“Postkvantová bezpečnost se přesouvá z okrajové debaty do centra strategického rozhodování. Instituce, které chtějí být připravené, nesmí čekat na první reálný útok,” navázal Dvořák.
Gartner situaci okomentoval takto: “Do roku 2029 pokroky v oblasti kvantových počítačů oslabí a prolomí běžnou asymetrickou kryptografii, na které jsou postaveny mnohé metody ověřování identity. To výrazně sníží důvěryhodnost těchto metod a zvýší riziko, že firmy přijdou o kontrolu nad svými účty. Přechod na postkvantové ověřování je proto klíčovým úkolem.”
Už dnes je známá metoda útočníků “harvest now, decrypt later”, kdy se shromažďují zašifrovaná data s tím, že je půjde díky kvantovým počítačům rozkódovat později.
“Postkvantová autentizace se v nadcházejících letech stane standardem pro každou finanční instituci, která chce ochránit svá digitální aktiva a být v souladu s připravovanými regulacemi v oblasti kybernetické bezpečnosti. Zvláště pro trhy, jako jsou jihovýchodní Asie nebo západní Evropa, kde roste tlak na modernizaci digitálních služeb. Zpráva společnosti Gartner uvádí, že tato technologie má vysoké zhodnocení přínosů a začíná dosahovat aktuálnosti.” Na Lupě jsme nástup PQC rozebrali zde, tématu se také věnuje pravidelný seriál Qubity.