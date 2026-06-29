Česká firma Wultra vybrala dalších 160 milionů na nasazení postkvantového šifrování

Česká firma Wultra po asi roce a půl nabírá další kapitál na expanzi. Zatímco loni v lednu si přišla na tři miliony eur, tentokrát jde o 6,8 milionu eur, více než 164 milionů korun.
Prostředky v rámci investičního kola series A jako vedoucí investor poskytl fond Seventure Partners. K němu se připojili zakladatelé společnosti Ariadnex (Marc Norlain a Guillaume Despagne) a stávající investoři J&T Ventures a Elevator Ventures.
Wultra se soustředí na nasazování postkvantového šifrování (PQC) v rámci finančních institucí, ochranu mobilních aplikací, ověřování uživatelů nebo elektronické podpisy. Vyvíjí také zařízení Talisman sloužící jako hardwarový prostředek pro přihlašování k bankovnictví a dalším aplikacím.
O Talismanovi jsme informovali zde. Přístroj je mimo jiné reakcí na legislativu PSD3, kdy revize zákona o platebním styku bude po bankách požadovat, aby přihlašování do internetového bankovnictví nezáviselo pouze na jedné metodě, tedy hlavně mobilní aplikaci. Talisman obsahující klávesnici a displej tak nabízí alternativu.
“Získané prostředky budou využity na další rozvoj platformy digitální identity společnosti Wultra, na urychlení vývoje funkcionalit pro digitální peněženky podporující zavádění ekosystému Evropské peněženky digitální identity (EUDI Wallet) a na urychlení další fáze růstu společnosti. Po vybudování pobočky v Singapuru plánuje Wultra dále rozšířit své působení do regionu Blízkého východu a do Spojených států,” informovala firma.
“Investice přichází v době, kdy organizace po celém světě modernizují své systémy digitální identity v reakci na rostoucí hrozby podvodů využívajících umělou inteligenci, včetně deepfake technologií. Zároveň urychlují přechod na postkvantové zabezpečení v návaznosti na zveřejnění standardů postkvantové kryptografie americkým Národním institutem pro standardy a technologie (National Institute of Standards and Technology, NIST). Současně napříč celým odvětvím pokračují přípravy na splnění migračních milníků plánovaných do roku 2030. S tím, jak vlády, regulátoři i finanční instituce stále intenzivněji plánují dlouhodobou kryptografickou odolnost, roste také poptávka po praktických postkvantových řešeních pro autentizaci a digitální identitu,” doplnila Wultra.