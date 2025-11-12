Lupa.cz  »  Česká hra Kingdom Come 2 se prodává výrazně rychleji než jednička, udaly se čtyři miliony kopií

Česká hra Kingdom Come 2 se prodává výrazně rychleji než jednička, udaly se čtyři miliony kopií

Jan Sedlák
Včera
Kingdom Come: Deliverance 2 Autor: Warhorse Studios

České historické RPG hry Kingdom Come: Deliverance 2 už se prodaly čtyři miliony kopií. Hra vyšla začátkem letošního února, takže se tento milník podařilo pokořit za méně než rok. První díl titulu od pražských Warhorse Studios se na stejný počet kopií dostal za necelé čtyři roky.

Čtyři miliony prodaných kopií se podařilo prodat tento týden, kdy do prodeje zamířilo nové rozšíření Mysteria Ecclesiae. Hra celkově dostala tři DLC, další by už vyjít neměla.

Kingdom Come 2 zřejmě čeká další růst prodejů s tím, jak se budou objevovat slevy, kompletní edice a podobně. Jedničky se celkově podařilo prodat osm milionů kopií. Další miliony hráčů si hru aktivovali zdarma v rámci akce na Epic Games Store.

Druhý díl středověkého RPG nyní patří mezi klíčová aktiva vydavatelské skupiny Embracer. Ta se po nevydařených byznysových krocích dostala do problémů a právě Warhorse v posledním finančním roce finančně vypomohli. České studio svému majiteli poskytlo půjčku ve výši 25 milionů dolarů, přes půl miliardy korun. Je to velká část z posledního zisku, který se dostal nad miliardu, a to při celkových tržbách 2,7 miliardy korun.

