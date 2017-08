 »  Česká hra Kingdom Come se stala nejlepší PC hrou na výstavě Gamescom

Jan Sedlák

Očekávané české středověké RPG Kingdom Come: Deliverance od karlínských Warhorse Studios si odnáší cenu za nejlepší PC hru z letošního ročníku herního veletrhu Gamescom 2017. Ten se řadí mezi nejprestižnější akce svého druhu na světě, vedle americké E3 či japonské Tokyo Game Show. Zároveň jde o největší akci v Evropě, kterou v Kolíně nad Rýnem zahajovala německá kancléřka Angela Merkel.

Kingdom Come vedle výhry v kategorii počítačových her (soutěžilo zde třeba s blockbusterem Destiny 2, strategií Total War nebo Assassins Creed Origins) získalo také nominaci v sekci nejlepších RPG her. Nejlepší tituly vybírala porota složená z herních novinářů a podobně.

Na Gamescomu byli letos vidět i další čeští vývojáři. CzechTrade zde díky angažovanosti herní asociace České hry (náš článek) poprvé otevřel vlastní stánek, kde se prezentovalo několik našich titulů.

Kingdom Come: Deliverance na trh po pár odkladech dorazí 13. února příštího roku. Vedle PC/Windows bude k dispozici také na herní konzole PlayStation 4 a Xbox One. Hra se odehrává v roce 1403 v časech Václava IV. a jeho bratra Zikmunda. Jde o realistický titul, které věrně zpracovává česká středověké reálie včetně bojů, architektury a podobně.

Na hře spolupracují také lidé z Matfyzu. Cílem je převést akademický výzkum kolem umělé inteligence do fungujícího a samostatně fungujícího virtuálního světa. Tak, aby činy nezávisely jen na hráči a aktivity měly přímé dopady na celý ekosystém.

Kingdom Come finančně podpořil Zdeněk Bakala, který vlastní i výrazný podíl. Daniel Vávra a Martin Klíma mají podíly menší. Další peníze se Warhorse podařilo vybrat i na Kickstarteru, kde získali v přepočtu asi 36 milionů korun.