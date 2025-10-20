Česká IT skupina BiQ Group má další zářez, koupila outsourcing ajťáků Talentiq

Česká technologická skupina BiQ Group (dříve Bootiq) spadající pod investiční společnost InTeFi Lukáše Nováka kupuje další firmu do portfolia. Získala službu Talentiq a s ní spojenou firmu Valatron Consulting. Prodejci jsou Radim Ohnsorg a bratislavský podnik Finance Support.
Nový název koupené firmy zní BiQ Talentiq. Služba zprostředkovává pronájem IT specialistů, dělá team leasing, strategické poradenství v HR, outsourcing náborových procesů a podobně. Kromě samotných odborníků může poskytnout i na míru postavené týmy s úzkou specializací.
Talentiq disponuje zhruba stovkou lidí. Detailní výsledky hospodaření nezveřejňuje, obrat je kolem 150 milionů korun ročně.
BiQ Group má dnes přes 550 vývojářů a dalších zaměstnanců. Řeší například SAP, Atlassian, Kentico Xperience, e-commerce nebo digitální marketing. Tržby skupiny přesahují půl miliardy korun. Do skupiny spadají získané firmy jako Novasoft, EEA, Bluesoft, Adbee, Blueberry, Moonlake či w3w.
Na českém trhu s outsourcingem IT odborníků jde v krátké době o druhou transakci. Skupina Pale Fire Capital nedávno prodala teamIT.