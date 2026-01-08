Česká kryptoburza Coinmate v roce 2025 zobchodovala 26 miliard korun

Česká kryptoburza Coinmate v roce 2025 zpracovala obchody za více než 26 miliard korun. Aktuálně spravuje prostředky klientů v hodnotě téměř 3,5 miliardy korun, uvádí v tiskové zprávě. Podle firmy se lidé vrací k dlouhodobým investicím a širší diverzifikaci portfolií. Vedle bitcoinu roste zájem o ethereum, stablecoiny a další altcoiny.
V konkrétnějších číslech to znamená pokles podílu bitcoinu od začátku roku přibližně ze 74 % na 60 %, ethereum narostlo ze 6 % na 15 %. Významný nárůst zaznamenaly i stablecoiny. Nyní je na kryptoburze dostupný USDC, jenž aktuálně dosahuje 10% podílu na obchodech.
V Coinmate je téměř 130 tisíc registrovaných uživatelů zejména z Česka, Slovenska a zemí střední a západní Evropy. Společnost pokračuje v licenčním řízení podle evropské regulace MiCA u České národní banky, které zahájila v březnu 2025. Oznámila spuštění aplikace, ta zatím ale neobsahuje všechny funkce, které nabízí webová platforma. „Momentálně očekáváme, že se do aplikace přesune zhruba třetina běžných transakcí,“ říká Martin Košťál, CGO a člen představenstva Coinmate.