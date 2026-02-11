Česká kryptoměnová směnárna Anycoin získala evropskou licenci MiCA. Uspělo dalších pět poskytovatelů

Česká kryptoměnová směnárna Anycoin získala evropskou licenci MiCA (Markets in Crypto-Assets Regulation). Anycoin na certifikaci pracovala více než rok s Českou národní bankou a advokátní kanceláří Hobza Legal. Kromě Anycoinu získalo od ČNB licenci dalších pět provozovatelů. Regulátor obdržel 248 žádostí.
Aktualizace: Mezi další známé subjekty, které obdržely licenci MiCA, patří Invity a Coinero.
“Získání licence je pro Anycoin a další firmy, které se o ní snaží, stěžejní. Bez ní není možné poskytovat uživatelům základní služby spojené s kryptoměnami. Zejména se jedná o směnu kryptoměn, provozování obchodní platformy (burzy) a správu kryptoměn (tzv. custody),” shrnula směnárna.
Ředitel Anycoinu Marek Kyrsch uvedl, že licence MiCA může pomoci nováčkům ve světě kryptoměn pomoci s výběrem důvěryhodného partnera. Celý obor, kde se stala řada podvodů, by tak mohl díky regulaci získat pro běžné uživatele stabilnější základy.
“Z pohledu stávajících klientů nedochází k žádným zásadním změnám. Pouze firma, jejíž služby používají, je nyní regulovaným subjektem v oblasti digitálních aktiv, podobně jako jsou banky ve světě klasických financí,” doplnila Anycoin.
Anycoin loni zaznamenala tržby 6,25 miliardy korun, meziročně o 6,3 procenta více. Počet uživatelů vzrostl z 99 na více než 133 tisíc. Bitcoin se na objemu transakcí podílel téměř 62 procenty. Ethereum mělo 8,5 procenta. Následovaly XRP, Solana a Cardano.
Podle Anycoinu letos dojde ke konsolidaci trhu, získání licence MiCA je totiž náročné, což některé firmy nemusí zvládnout, případně pro ně nebude další fungování udržitelné.
“Nové příležitosti příležitostí přináší i tzv. pasportizace, kdy je možné nově získanou licenci využít i pro působení v rámci celé EU. Po notifikaci konkrétní země prostřednictvím ČNB se tak můžeme pokusit zopakovat úspěch z České republiky i v zahraničí,” uvedla česká směnárna.
Anycoin navázala partnerství s investiční skupinou LongRiver, která poskytne financování, zatímco Anycoin dodá know-how a technologické zázemí.