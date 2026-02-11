Lupa.cz  »  Česká kryptoměnová směnárna Anycoin získala evropskou licenci MiCA. Uspělo dalších pět poskytovatelů

Česká kryptoměnová směnárna Anycoin získala evropskou licenci MiCA. Uspělo dalších pět poskytovatelů

Jan Sedlák
Dnes
Česká národní banka, ČNB Autor: ČNB

Česká kryptoměnová směnárna Anycoin získala evropskou licenci MiCA (Markets in Crypto-Assets Regulation). Anycoin na certifikaci pracovala více než rok s Českou národní bankou a advokátní kanceláří Hobza Legal. Kromě Anycoinu získalo od ČNB licenci dalších pět provozovatelů. Regulátor obdržel 248 žádostí.

Aktualizace: Mezi další známé subjekty, které obdržely licenci MiCA, patří Invity a Coinero.

“Získání licence je pro Anycoin a další firmy, které se o ní snaží, stěžejní. Bez ní není možné poskytovat uživatelům základní služby spojené s kryptoměnami. Zejména se jedná o směnu kryptoměn, provozování obchodní platformy (burzy) a správu kryptoměn (tzv. custody),” shrnula směnárna.

Ředitel Anycoinu Marek Kyrsch uvedl, že licence MiCA může pomoci nováčkům ve světě kryptoměn pomoci s výběrem důvěryhodného partnera. Celý obor, kde se stala řada podvodů, by tak mohl díky regulaci získat pro běžné uživatele stabilnější základy.

“Z pohledu stávajících klientů nedochází k žádným zásadním změnám. Pouze firma, jejíž služby používají, je nyní regulovaným subjektem v oblasti digitálních aktiv, podobně jako jsou banky ve světě klasických financí,” doplnila Anycoin.

Anycoin loni zaznamenala tržby 6,25 miliardy korun, meziročně o 6,3 procenta více. Počet uživatelů vzrostl z 99 na více než 133 tisíc. Bitcoin se na objemu transakcí podílel téměř 62 procenty. Ethereum mělo 8,5 procenta. Následovaly XRP, Solana a Cardano.

Podle Anycoinu letos dojde ke konsolidaci trhu, získání licence MiCA je totiž náročné, což některé firmy nemusí zvládnout, případně pro ně nebude další fungování udržitelné.

“Nové příležitosti příležitostí přináší i tzv. pasportizace, kdy je možné nově získanou licenci využít i pro působení v rámci celé EU. Po notifikaci konkrétní země prostřednictvím ČNB se tak můžeme pokusit zopakovat úspěch z České republiky i v zahraničí,” uvedla česká směnárna.

Anycoin navázala partnerství s investiční skupinou LongRiver, která poskytne financování, zatímco Anycoin dodá know-how a technologické zázemí.

