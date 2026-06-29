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Česká kybernetická diplomatka v USA končí, pomohla posílit úzkou spolupráci obou zemí

Jan Sedlák
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Berta Jarošová Autor: Berta Jarošová
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Na čím dál důležitějším postu zaměřeném na kybernetickou bezpečnost dojde ke střídání. Berta Jarošová po čtyřech letech končí jako kybernetická atašé ve Washingtonu, D.C., kde byla v rámci Velvyslanectví České republiky zodpovědná za spolupráci se Spojenými státy a Kanadou.

Pozice kyberatašé spadají pod Národní úřad pro kybernetickou a informační bezpečnost (NÚKIB). Náplní práce těchto diplomatů je “udržování kontaktů a výměna informací s našimi partnery v zahraničí. NÚKIB se cíleně zaměřuje na místa, která mají největší zkušenosti s kybernetickou bezpečností, případně se v těchto místech a institucích tvoří důležitá rozhodnutí s významem pro evropskou či celosvětovou kybernetickou bezpečnost.”

Práce kyberatašé nemusí být pro širší veřejnost příliš vidět. Cílem mimo jiné je, aby si s námi spojenci vyměňovali důležité informace, zahrnovali nás do svých plánů v obraně, realizovaly se společné projekty a tak dále. Mezi výstupy spolupráce patří i to, když bezpečnostní složky varují před určitými hackerskými skupiny a přisoudí jim spolupráci s určitými státy (hlavně Čína a Rusko) nebo když se Česko podílí na mezinárodních operacích v kyberprostoru s cílem odstavit infrastrukturu útočníků.

Česko má další čtyři atašé. Veronika Kolek Netolická působí v Austrálii a má na starost Indo-Pacifik. Petr Novotný je součástí stálé delegace při NATO v Bruselu. Alena Turoňová je rovněž v Bruselu, ale má na starost spolupráci s Evropskou unií. A Robert Kahofer je alokovaný v Izraeli jakožto velmoci v kybernetické bezpečnosti.

Jarošová na post v USA nastupovala v roce 2022. Předtím působila také na ministerstvu zahraničních věcí jako Cyber Diplomacy Officer a kyberbezpečnost řešila v Conflict Studies Research Centre a Prague Security Studies Institute.

Jarošová také spoluzaložila lokální odnož neziskové organizace Women4Cyber, která kromě jiného usiluje o větší zapojení žen do kyberbezpečnostní oblasti. Své další angažmá zatím neoznámila, s prací ve veřejné správě minimálně prozatím končí.

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Autor aktuality

Jan Sedlak - avatar - 2022

Jan Sedlák

Dlouholetý technologický novinář, kmenový redaktor portálu Lupa.cz. Kromě Lupy publikuje i na webu E15 a v zahraničních médiích.

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