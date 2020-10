Česká Manta získává od Američanů či SAPu investici 13 milionů dolarů

Česká společnost Manta získala novou investici ve výši 13 milionů dolarů, tedy téměř 300 milionů korun. S předchozími investicemi si už tak přišla na více než 17 milionů dolarů.

Aktuální investiční kolo series A1 vedl fond Bessemer Venture Partners, ktery historicky investoval do firem jako LinkedIn, Twitch, Pinterest, Twilio, Shopify, DocuSign, Yelp nebo Wix. Připojil se SAP.iO, což je investiční odnož softwarového obra SAP a na dřívější investici navázalo také české Credo Ventures společně s německým Senovo. I to v minulosti do Manty peníze vkládalo, stejně jako nedávno do českého startupu IP Fabric.

Manta původně vznikla jako interní nástroj v dejvické IT společnosti Profinit, později vznikl spin-off. Na Lupě jsme se projektu v minulosti věnovali. Dodává třeba pro PayPal nebo Comcast.

Manta působí v oboru data lineage automation a umožňuje automatizaci mapování datových toků ve firemních IT systémech a tím tak odstraňovat neefektivní fungování, ale také splňovat požadavky typu GDPR. Mezi podporované technologie patří například Oracle, SQL Server, Teradata, PostgreSQL, Informatica, Netezza a další.

Manta měla podle poslední účetní závěrky v roce 2019 záporný vlastní kapitál. Hlavním důvodem byla změna obchodního modelu z tradičních licencí na předplatné. Firma také agresivněji investuje pro etablování v zahraničí.

“Trh data governance, na kterém Manta působí, prochází silnou růstovou fází, která bude kulminovat v následujících tří až pěti letech, což představuje obrovský potenciál vyvažující větší rizika spojená s odvážnější investiční strategií,” uvedla tehdy Manta s tím, že se pro tyto účely rozhodla pro investory.