Česká národní banka koupila krypto. Zatím jako test, Michl ale mluví i o tokenizovaném českém dluhopisu

Iva Brejlová
Dnes
1 nový názor

Bitcoin, krypto Autor: Lupa.cz s využitím aplikace Midjourney

Česká národní banka poprvé nakoupila digitální aktiva. Mimo rámec devizových rezerv vytvořila testovací portfolio v hodnotě 1 milionu dolarů. Jde o aktiva založená na blockchainu, vedle bitcoinu zahrne také testovací investici do USD stablecoinu a tokenizované depozitum provedené na blockchainu. Celkový objem se nebude aktivně navyšovat. Cílem je získat praktickou zkušenost s držením digitálních aktiv a ověřit související procesy.

Nákup schválila bankovní rada 30. října po projednání analýzy dalších tříd aktiv. ČNB uvádí, že digitální aktiva se vyvíjejí a pronikají do portfolií fondů i firem, a chce být na případné změny připravena. Zároveň ale neplánuje v dohledné době zařadit bitcoin či jiná digitální aktiva do svých devizových rezerv. O dalších třídách aktiv zatím nerozhodla a proto zveřejnila pouze část analýzy věnované možnosti investování do digitálních aktiv.

Guvernér Aleš Michl v minulosti opakovaně prosazoval zahrnutí Bitcoinů do rezerv, a to v hodnotě až stovek miliard korun. Dříve v rozhovoru pro Financial Times prohlásil, že nejznámější kryptoměna by se na celkových rezervách banky mohla podílet až z 5 %. Následně na síti X svá prohlášení mírnil s tím, že Bitcoin je jedním ze zvažovaných aktiv.

Nyní Michl uvádí, že od původní myšlenky prozkoumat decentralizovaný bitcoin z pohledu centrální banky se záběr rozšířil i na budoucnost plateb a tokenizaci aktiv. „Vedle bitcoinu tak byly zařazeny také stablecoiny a tokenizovaná depozita,“ vysvětluje. ČNB chce za dva až tři roky představit celkové vyhodnocení. „Je reálné, že si v budoucnu bude možné za koruny snadno koupit tokenizovaný český dluhopis – a nejen to. Jedním klepnutím espresso, druhým investice pro úspory: například dluhopis nebo jiné aktivum, které dosud bývalo spíše pro větší investory. Jako centrální banka si chceme tuto cestu otestovat,“ představuje si guvernér.

Test prověří celý řetězec procesů spojených s nákupem, držením a správou digitálních aktiv – od technické správy klíčů a víceúrovňového schvalování přes krizové scénáře, bezpečnost a AML až po vypořádání, účetnictví a audit. Držba je oddělena od devizových rezerv. Nemá tak ovlivnit schopnost ČNB provádět intervence ani měnovou politiku. Zároveň jde o marginální částku ve srovnání s tím, jaká aktiva ČNB spravuje. Milion dolarů v kryptu nepředstavuje ani tisícinu procenta z devizových rezerv.

Současně ČNB spustila inovační hub ČNB Lab. Ten má zastřešit testování blockchainových řešení, nástrojů umělé inteligence či obecněji inovací v platebním styku, včetně okamžitých plateb.

