Česká národní kvantová síť bude, NÚKIB spustil příjem žádostí o poskytnutí dotací

Česká kvantová síť sloužící k vysoce zabezpečenému přenosu informací nakonec bude. Národní úřad pro kybernetickou a informační bezpečnost se po dlouhém procesu domluvil s ministerstvem průmyslu a obchodu. NÚKIB díky tomu spustil příjem žádostí o poskytnutí dotace na vytvoření a provoz páteřní optické kvantové sítě v Česku.





“Hlavním předmětem Výzvy k podání žádostí o poskytnutí dotace pro národní kofinancování České národní kvantové komunikační infrastruktury (CZQCI) v rámci programu Digitální Evropa je podpora projektu na vytvoření páteřní optické kvantové sítě v ČR, která se napojí na okolní státy a včlení se do Evropské kvantové komunikační infrastruktury. To umožní testování a provozování celoevropského systému kvantové komunikace a jeho integrace do stávajících telekomunikačních technologií v ČR,” shrnul kyberúřad.





Žádosti o dotaci je možné podávat prostřednictvím datové schránky NÚKIBu. Příjem žádostí bude ukončen 20. listopadu 2023 v deset hodin dopoledne. Detaily o výzvě jsou zde.

