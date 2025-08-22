Lupa.cz  »  Česká obchodní inspekce rozdala e-shopům pokuty 3,5 milionu za porušování zákonů

Česká obchodní inspekce rozdala e-shopům pokuty 3,5 milionu za porušování zákonů

Jan Sedlák
Dnes
přidejte názor

Sdílet

E-commerce - e-shop - klávesnice Autor: Depositphotos

České obchodní inspekce (ČOI) ve druhém čtvrtletí pokračovala v kontrolách internetových obchodů. Zaměřila se na ty, u nichž je podezření na neplnění právních povinností. Od začátku dubna do konce června bylo provedeno 125 kontrol a porušení bylo zaznamenáno u 106 z nich. ČOI na základě porušení předpisů udělila 167 pokut v celkové výši 3 448 500 korun.

Zjištěno bylo 386 případů porušení zákonů a nařízení. Zákon o ochraně spotřebitele (634/1992 Sb.) byl porušen ve 173 případech. E-shopy nejčastěji porušovaly paragraf stanovující prodávajícímu povinnost informovat spotřebitele o rozsahu, podmínkách a způsobu uplatnění práva z vadného plnění, společně s údaji o tom, kde lze reklamaci uplatnit. Dále se vyskytly nekalé obchodní praktiky (nepravdivé informace uvádějící v omyl), klamavé opomenutí a e-shopy také neinformovaly žádným způsobem spotřebitele o subjektu mimosoudního narovnání spotřebitelských sporů.

Dále byl porušen občanský zákoník (89/2012 Sb.), a to ve 151 případech. Častá byla praktika, že spotřebiteli nebyly sděleny podmínky, lhůty a postup pro uplatnění práva na odstoupení od smlouvy. Dále prodávající neposkytli spotřebiteli znění smlouvy a všeobecných podmínek v textové podobě.

“Výsledky kontrol potvrzují dlouhodobě přetrvávající nedostatky v oblasti dodržování spotřebitelského práva při prodeji distančním způsobem,” shrnula ČOI.

“K uvedenému poměru kontrol se zjištěním porušení právních předpisů je třeba vztáhnout systém výběru konkrétních internetových obchodů k provedení kontroly – Česká obchodní inspekce se na základě prvotního screeningu zaměřuje na internetové obchody, které vykazují pravděpodobnost, že u nich dochází k nerespektování zákonných povinností jejich provozovatelů. Kontroly jsou prováděny na základě předchozí indikace porušování právních předpisů, ať už na základě vnějších podnětů, či na základě vlastního průzkumu a předchozí kontrolní činnosti,” doplnila ČOI, která také na webu vede seznam rizikových e-shopů.

Bazos.cz dostal od ČTÚ dosud nejvyšší pokutu za porušení nařízení P2B Přečtěte si také:

Bazos.cz dostal od ČTÚ dosud nejvyšší pokutu za porušení nařízení P2B

Vstoupit do diskuse
Našli jste v článku chybu?

Autor aktuality

Jan Sedlak - avatar - 2022

Jan Sedlák

Dlouholetý technologický novinář, kmenový redaktor portálu Lupa.cz. Kromě Lupy publikuje i na webu E15 a v zahraničních médiích.

Témata:

Anketa

Posloucháte pravidelně nějaký podcast?

Zobraz výsledek

Další aktuality

Digizone.cz

Dále u nás najdete

Lékaři objevili další krevní skupinu. Úplnou náhodou

Děkuji, ale už nechci. Proč někteří lidé odmítají další léčbu?

Nejlepší domácí chléb: stačí správně založit kvásek

Péče o dítě se začne započítávat do důchodu dalším lidem

Zda a jak má zaměstnavatel provádět exekuční srážky?

Revírní pojišťovna dává do konce srpna více peněz na genetiku

Online psychoterapie bez čekání. Přispět mohou zdravotní pojišťovny

Vydavatelé řekli, kolik chtějí za úryvky svého obsahu

Jak moc rozumíte francouzskému byznysu? Zjistěte to v našem kvízu

Může vás věřitel exekucí znovu uhánět o ten samý dluh?

Riziková práce? Komu bude zaměstnavatel povinně přispívat na penzi

Závod o studentské bydlení vrcholí. Kdo zaváhá, odejde s prázdnou

Úkol pro novou vládu: zrušit změny u daně z nemovitých věcí

Nečekejte na důchod. Zkontrolujte a doplňte dobu pojištění již dnes

Ministerstvo: Ať e-shopy mají tlačítko pro odstoupení od smlouvy

Za střídáním průjmu a zácpy může být propustné střevo

Google představil telefony Pixel 10 s vylepšeným procesorem

Světový architekt promění vnitroblok u Václaváku na park

Zatím 900 nádorů, na které se většinou přišlo včas

AI investice v roce 2025: méně startupů a větší sázky

Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).