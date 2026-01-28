Lupa.cz  »  Česká pobočka tvůrců slovenského neexistujícího čipu míří od insolvence, zaměstnancům dluží mzdy

Česká pobočka tvůrců slovenského neexistujícího čipu míří od insolvence, zaměstnancům dluží mzdy

Jan Sedlák
Dnes
5 nových názorů

Sdílet

Radoslav Danilák, Tachyum Autor: Tachyum

Dění kolem slovenské společnosti Tachyum, která vyvíjí údajně revoluční procesor Prodigy, nabírá zajímavý spád. Na její českou pobočku, která v Brně zajišťuje výzkum a vývoj, byl podán insolvenční návrh. Krajský soud v Brně zahájil insolvenční řízení.

Proces insolvence byl spuštěn na základě podnětu jednoho ze zaměstnanců, kterému česká pobočka Tachyum nevyplatila mzdu. Pracoval jako senior design digital engineer za základní hrubou mzdu 130 tisíc korun měsíčně. Za loňské září měl získat hrubou mzdu 171 961 korun, ale obdržel pouze 64 696 korun. Od října do prosince už nepřišly peníze žádné. Celkové pohledávky zaměstnance činí 619 306 korun.

Podle informací Lupy tento zaměstnanec není jediný, kterému Tachyum dluží. Lupa požádala firmu o oficiální vyjádření, ta ale doposud nic nezaslala.

Jak jsme informovali včera, Tachyum má problémy i doma na Slovensku, kde pojišťovnám dluží na odvodech za zaměstnance zhruba 3,6 milionu korun.

Tachym loni v říjnu uvedla, že získala investici 220 milionů dolarů s příslibem odběru čipů za půl miliardy dolarů. Jméno investora neuvedla. Peníze ovšem stále nedorazily, což současný investor v podobě firmy IPM obhajuje tím, že mezinárodní procesy tohoto typu trvají delší dobu. Další z investorů, WCA International, už dříve zkrachoval a investorům slíbil, že je vyplatí na základě toho, že se Tachyum jednou za miliardy prodá Nvidii.

Tachyum už několik let tvrdí, že začne Prodigy vyrábět. Doposud se tak nestalo, nedošlo ani na tape-out, tedy testovací várku. Design nemá finální podobu, parametry se neustále mění. Firma aktuálně slibuje, že Prodigy bude 21krát rychlejší než nová generace čipů Nvidia Rubin, která ještě není na trhu.

Návrh a výrobu serverů, kde má Prodigy být osazeno, nově dostala na starost neznámá firma SpeedCompute s nejasnými majiteli a bez uvedeného vedení.

Tachyum se rovněž koncem roku 2025 dostala do sporu s Googlem. Ten totiž provozuje miliony svých AI čipů Tensor Processing Unit (TPU), na nichž například natrénoval LLM modely Gemini 3. Tachyum používá stejnou zkratku, Tachyum Processing Unit rovněž znamená TPU, a zároveň na ní má ochrannou známku.

Další varovný signál. Slovenská firma tvořící údajně revoluční čip dluží peníze na odvodech Přečtěte si také:

Další varovný signál. Slovenská firma tvořící údajně revoluční čip dluží peníze na odvodech

Vstoupit do diskuse (5 názorů)
Našli jste v článku chybu?

Autor aktuality

Jan Sedlak - avatar - 2022

Jan Sedlák

Dlouholetý technologický novinář, kmenový redaktor portálu Lupa.cz. Kromě Lupy publikuje i na webu E15 a v zahraničních médiích.

Témata:

Anketa

Vláda potvrdila konec televizních poplatků. Je to správné rozhodnutí?

Zobraz výsledek

Dále u nás najdete

Paušální daň OSVČ

Blíž k datové suverenitě. Přichází AWS European Sovereign Cloud

Řada formulářů v sociálním pojištění v roce 2026 končí

Knižní trh stojí na ženách a papíru. Prodává „spicy“ literatura

Quishing: Myslete, než skenujete, QR kód může být past

Co přinese rok 2026: nechutné ceny pamětí, více AI a JPEG XL

Část OSVČ bude letos zálohy měnit třikrát. Co ještě přijde?

Zklamání pro fajnšmekry, bude méně mobilů s AMOLED panely

Z technologické dominance klesá Česko do průměru

IT kolos se snaží přesvědčit EU, že USA nekradou data

Sídlo startupu v Česku se nenosí

Začínající podnikatel: Základní pojmy z firemních financí

Satoshi Nakamoto: Autoři nové knihy se domnívají, že ho vypátrali

Česká e-commerce opět pokořila hranici 200 miliard

Jaké benefity nabízejí zdravotní pojišťovny v roce 2026?

Od Sazky k Allwynu: Připomeňte si 70letý příběh legendární značky

Bojíte se AI v iPhonu? Nový projekt vás upozorní na rizikové aplikace

Proč emoce prodávají víc než slevy? Pohled na vánoční kampaně

Trump chce nejlepší ledoborce navzdory zákonům koupit z Finska

Musíte podat přiznání k dani z nemovitosti elektronicky?

Chcete mít Lupu bez bannerů? Staňte se naším podporovatelem
TO CHCI
Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).