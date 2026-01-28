Česká pobočka tvůrců slovenského neexistujícího čipu míří od insolvence, zaměstnancům dluží mzdy

Dění kolem slovenské společnosti Tachyum, která vyvíjí údajně revoluční procesor Prodigy, nabírá zajímavý spád. Na její českou pobočku, která v Brně zajišťuje výzkum a vývoj, byl podán insolvenční návrh. Krajský soud v Brně zahájil insolvenční řízení.
Proces insolvence byl spuštěn na základě podnětu jednoho ze zaměstnanců, kterému česká pobočka Tachyum nevyplatila mzdu. Pracoval jako senior design digital engineer za základní hrubou mzdu 130 tisíc korun měsíčně. Za loňské září měl získat hrubou mzdu 171 961 korun, ale obdržel pouze 64 696 korun. Od října do prosince už nepřišly peníze žádné. Celkové pohledávky zaměstnance činí 619 306 korun.
Podle informací Lupy tento zaměstnanec není jediný, kterému Tachyum dluží. Lupa požádala firmu o oficiální vyjádření, ta ale doposud nic nezaslala.
Jak jsme informovali včera, Tachyum má problémy i doma na Slovensku, kde pojišťovnám dluží na odvodech za zaměstnance zhruba 3,6 milionu korun.
Tachym loni v říjnu uvedla, že získala investici 220 milionů dolarů s příslibem odběru čipů za půl miliardy dolarů. Jméno investora neuvedla. Peníze ovšem stále nedorazily, což současný investor v podobě firmy IPM obhajuje tím, že mezinárodní procesy tohoto typu trvají delší dobu. Další z investorů, WCA International, už dříve zkrachoval a investorům slíbil, že je vyplatí na základě toho, že se Tachyum jednou za miliardy prodá Nvidii.
Tachyum už několik let tvrdí, že začne Prodigy vyrábět. Doposud se tak nestalo, nedošlo ani na tape-out, tedy testovací várku. Design nemá finální podobu, parametry se neustále mění. Firma aktuálně slibuje, že Prodigy bude 21krát rychlejší než nová generace čipů Nvidia Rubin, která ještě není na trhu.
Návrh a výrobu serverů, kde má Prodigy být osazeno, nově dostala na starost neznámá firma SpeedCompute s nejasnými majiteli a bez uvedeného vedení.
Tachyum se rovněž koncem roku 2025 dostala do sporu s Googlem. Ten totiž provozuje miliony svých AI čipů Tensor Processing Unit (TPU), na nichž například natrénoval LLM modely Gemini 3. Tachyum používá stejnou zkratku, Tachyum Processing Unit rovněž znamená TPU, a zároveň na ní má ochrannou známku.