Česká podcastová scéna se profesionalizuje. Aktivních je přes tisíc pořadů, nové míří na byznys i zdraví

Popularita podcastů v České republice nadále stoupá. Podle údajů platformy České podcasty se počet evidovaných pořadů od začátku roku zvýšil o více než sedm procent na celkových 8702 titulů. Z tohoto množství je však aktivních, tedy těch, které vydaly novou epizodu v posledních třech měsících, celkem 1176 pořadů.
Statistiku aktivních tvůrců v posledním sledovaném období ovlivnila letní sezóna, kdy počet aktivních pořadů klesl z červencových více než dvou tisíc na zářijových necelých dvanáct set. I přes tento sezónní výkyv vyprodukovali čeští autoři ve třetím čtvrtletí přes 57 tisíc nových epizod, což představuje objem odpovídající zhruba 54 měsícům nepřetržitého poslechu.
Růst nabídky koresponduje se zvyšujícím se zájmem posluchačů. Data z výzkumu Českého rozhlasu z dubna 2025 ukazují, že podcasty poslouchá 63 procent české populace ve věku 15 až 70 let. Významný posun nastal v pravidelnosti poslechu, kdy podíl lidí, kteří si podcast pustí alespoň jednou týdně, vzrostl mezi lety 2023 a 2025 z 36 na 44 procent.
Z hlediska obsahu přibylo ve třetím čtvrtletí 213 nových titulů, přičemž tvůrci se nejčastěji zaměřují na oblasti byznysu, vzdělávání, společnosti, zdraví a zpravodajství. Zajímavým trendem je stagnace v tvorbě nových true crime formátů, kterých vznikají pouze jednotky, přestože u posluchačů tento žánr dlouhodobě patří k nejvyhledávanějším.
Domácí podcastová scéna prochází v posledních letech výraznou profesionalizací, která mění způsob práce s obsahem i komunitou. Tereza Tiller z platformy České podcasty upozornila, že se formát stále častěji přesouvá z čistě digitálního prostředí do fyzického světa. Tvůrci pořádají živá nahrávání, premiéry v kinech či komunitní akce, čímž reagují na poptávku publika po přímém kontaktu.