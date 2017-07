 »  Česká policie se zapojuje do boje proti ransomwaru a vydává rady

Jan Sedlák

Tuzemská policie se zapojila do světových snah kolem boje proti ransomwaru. Národní centrála proti organizovanému zločinu v rámci kriminální policie vstoupila do projektu No More Ransom. Ten před rokem rozjela nizozemská policie společně s Europolem a firmami McAfee a Kaspersky Lab. Různých partnerů už je celkově 109.

Projekt se snaží pomáhat lidem, kteří byli napadeni ransomwarem – aby získali svá data zpět bez toho, aniž by museli útočníkům platit. Jsou zde otázky a odpovědi, rady, aktuálně 54 dešifrovacích nástrojů a pokrývá se 104 rodin ransomwaru. Česká policie vstupem do projektu převádí obsah také do češtiny.

Národní centrála proti organizovanému zločinu se v Česku zabývá také kybernetickou kriminalitou. Snaží se také o edukaci a dává rady. „Pokud se stanete obětí, je důležité, abyste neplatili výkupné a vaše napadení ohlásili polici,“ píše jednotka.

Policie mezi základní pravidla řadí: zálohování, silný antivir, udržovat aktualizovaný software, nikomu nevěřit, v operačním systému nastavit přípony souborů, odpojení od internetu a sítě při nalezení podezřelého procesu.

Policie ČR své přesné postupy o vyšetřování aktivit kolem ransomwaru nesděluje, spolupracuje ale i s antivirovými firmami. „Policie ČR se s takovými případy setkává, své postupy nezveřejňuje, nicméně občany nabádá k opatrnosti a k zálohování dat,“ sděluje pouze mluvčí Jaroslav Ibehej.

