 »  Česká pošta chce do konce roku vybudovat masivní síť výdejen balíků

Karel Wolf

Česká pošta plánuje do konce roku 2020 vybudovat síť více jak 1000 výdejních míst pro svoji službu Balíkovna. Informoval o tom ve středu Český rozhlas.

Hlavním důvodem pro tento krok je upadající trh doručování dopisů. Ten se každý rok zmenší zhruba o desetinu a pošta proto hledá nové byznys modely, které by tuto ztrátu dlouhodobě kompenzovaly. Pošta si vyhodnotila, že přeprava balíků jejími službami v současnosti ročně roste zhruba o 7 %.

Kromě vlastní sítě poštovní poboček k masivnmu upgradu doručovacích míst hodlá využít po vzoru konkurenčních komerčních služeb také menší smluvní prodejny na exponovaných místech (v obchodních centrech, nebo třeba na nádražích). Státní podnik plánuje navýšit do tří let počet doručených balíků ze současných 44 milionů na 60 milionů ročně. Vedle samotného vyzvedávání balíků, by měla služba navíc od letošního podzimu umožnit i jejich odesílání.

„Čtyři z deseti zásilek na trhu balíkového doručování v Česku jsou přepraveny Českou poštou. Tento tržní podíl chceme nejen udržet, ale naopak jej ještě navýšit,“ uvedl pro ČRo generální ředitel České pošty Roman Knap.

