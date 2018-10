 »  Česká pošta má nového šéfa pro ICT a e-government, má přijít modernizace

Jan Sedlák

Česká pošta má nového ředitele divize ICT a eGovernment. Od října se jím stal Jaroslav Hloušek, který vyhrál výběrové řízení a připojuje se k nedávno jmenovanému novému řediteli a bývalému šéfovi SAPu Romanu Knapovi.

Pošta uvádí, že Hlouškovým „hlavním úkolem bude nastartovat inovaci technologických systémů pošty, které v současnosti výrazně omezují rychlost modernizace služeb“.

Knap zároveň chce, „aby na kterékoliv pobočce mohli naši zákazníci vyřídit většinu komunikace s úřady a naši zaměstnanci jim mohli kvalifikovaně poradit. To je úkol vyplývající přímo z programového prohlášení vlády. Potřebujeme pro to mít odpovídající techniku, moderní systémy a odborně zdatné zaměstnance“. Hloušek má na tyto aktivity dohlížet. Výše investic do modernizace prozatím oznámeny nebyly.

Nový ICT ředitel pošty doposud šéfoval české firmě COMINT, která dodává IT projekty do státní správy – například na ministerstva dopravy, spravedlnosti nebo do Lesů ČR. Hloušek také šéfoval podniku Anect, v roce 2007 působil v Radě vlády pro informační společnost a působil v ICT Unii.

Česká pošta provozuje například Informační systém datových schránek. Významným subdodavatelem je O2 IT Services. Dříve byl součástí České pošty také Odštěpný závod ICT služby, který se transformoval do dnešního podniku NAKIT. Pošta vedle datovek a podobně rozjela i zvláštní projekty typu Bezpečné úložiště.