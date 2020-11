Česká pošta rozjela spolupráci s AliExpressem, balíky doručí do deseti dnů

Česká pošta rozjíždí spolupráci s populárním čínským online tržištěm AliExpress. Česká republika se má v roce 2021 stát jednou ze zemí, ve kterých budou zásilky doručovány do deseti dnů od objednání na AliExpressu.

Česká pošta a čínský obchod nicméně startují v rámci slevové akce, která se rozjede 11. listopadu a která v Číně představuje něco jako na západě Black Friday. Z AliExpressu mají podle České pošty v rámci této akce do Česka dorazit desítky tisíc zásilek.

“Balíčky budou odeslány přes speciální celní překladiště v Belgii a dostanou se tak k zákazníkům rychleji, typicky do dvou týdnů od objednání. Při aktuální slevové akci jde o pilotní spolupráci, jejímž cílem je co nejrychlejší dodání zboží koncovým zákazníkům. Proto budou objednávky odesílány jako vnitrostátní zásilka v rámci ČR. Při doručení prostřednictvím České pošty také budou mít zákazníci jistotu, že zásilka nebude zatížena dodatečnou daní z přidané hodnoty nebo clem, protože zásilky budou předem propuštěny do volného oběhu v rámci EU v Belgii. Pro zákazníky se při nákupech nic nemění, postup zadávání objednávek přes Aliexpress zůstává stejný,” dodává pošta.

E-commerce gigant Alibaba, pod který AliExpress spadá, v Česku také provozuje distribuční centrum. Konkrétně u Prahy skrze partnera 4PX Express. Operace u nás rozjela i další čínská e-shopová společnost Huajie.