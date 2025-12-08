Lupa.cz  »  Česká senzace FTMO vytáhla tržby na skoro sedm miliard. Dalších více než pět miliard si půjčila

Česká senzace FTMO vytáhla tržby na skoro sedm miliard. Dalších více než pět miliard si půjčila

Jan Sedlák
Dnes
Otakar Šuffner a Marek Vašíček, FTMO Autor: FTMO
Otakar Šuffner a Marek Vašíček, FTMO

Česká technologicko-tradingová firma FTMO pokračuje v silném růstu. Tržby firmy OMHC (dříve FTMO Holdings) v posledním finančním roce podle čerstvé účetní závěrky vyrostly z 4,46 na 6,84 miliardy korun. Konsolidovaný zisk po zdanění se dostal na 1,3 miliardy korun, meziročně o 300 milionů více. Firma vyrostla bez tradičního investování rizikovým kapitálem.

Společnost na dani z příjmu odvedla kolem 450 milionů korun a řadí se tak mezi několik desítek největších plátců u nás. Podobně loni například zaplatili v Česku zakotvení JetBrains.

OMHC nedávno oznámila akvizici globální tradingové společnosti Oanda. Jde o obchod za stovky milionů dolarů. Firma si na to podle účetní závěrky zajistila termínovaný úvěr do výše 250 milionů dolarů (zhruba 5,2 miliardy korun) s klubem bank vedeným českou pobočkou UniCredit Bank. Jde už o několikátou akvizici.

FTMO vyvíjí platformu pro takzvaný prop-trading, díky čemuž si lidé mohou vydělat obchodováním na demo účtu bez riskování vlastního kapitálu – pokud projdou poměrně náročným filtrem FTMO. FTMO jako jedna z mála českých firem založila zcela nové odvětví trhu. “Dnes máme 200 konkurentů a vznikly firmy, které našim konkurentům dodávají technologie. Zdá se, že náš nápad zaměstnává docela dost lidí,” uvedl Otakar Šuffner, který firmu ovládá společně s Markem Vašíčkem.

Česká technologická raketa FTMO přebírá světového online brokera. Má to být investice za stovky milionů dolarů

Česká technologická raketa FTMO přebírá světového online brokera. Má to být investice za stovky milionů dolarů

