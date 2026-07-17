Česká síť internetu věcí, kolem níž se točil Radovan Vávra s Xixoio, přišla o technologii a končí

Za kdysi ambiciózní sítí internetu věcí (IoT) Sigfox, kolem níž se v minulosti hlasitě točili finančník Radovan Vávra a kryptoprojekt Xixoio, se v Česku definitivně zavírá voda. Společnost SimpleCell, která u nás Sigfox na frekvenci 868 MHz provozovala, přišla o přístup ke službám samotného Sigfoxu.
Sigfox funguje tak, že je jádro sítě včetně back-endu a cloudu provozováno centrálně u majitele Sigfoxu. Nasmlouvaní operátoři, v Česku SimpleCell, se starají o vybudování vysílačů v jednotlivých lokalitách a poskytování služeb zákazníkům. Sigfox jim pak poskytuje infrastrukturu za tím. Původně šlo o francouzskou firmu Sigfox, která se ale dostala do ztráty 200 milionů eur, takže jí koupil dnešní držitel licence, singapurský operátor UnaBiz.
Právě UnaBiz nyní definitivně končí s poskytováním služeb SimpleCellu. Společnost rozeslala partnerům oznámení, že SimpleCell nesplnil platební závazky. Služby UnaBizu budou zastaveny. SimpleCell už nebude moci v Česku poskytovat konektivitu sítě Sigfox.
Společnost UnaBiz uvedla, že se snažila udržet poskytované služby SimpleCellu a tím pádem i zákazníkům dlouhou dobu, i když český partner neplatil. Nyní to již podle podniku není komerčně udržitelné.
Toto vyústění není překvapivé. Jak Lupa podrobně popsala, SimpleCell se už v roce 2024 dostal do konkurzu. SimpleCell například zanechal dluhy v desítkách milionů korun u T-Mobilu, na jehož pasivní infrastrukturu umisťoval vysílače Sigfoxu.