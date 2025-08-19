Lupa.cz  »  Česká skupina TTC zvýšila zisk o 56 procent a začala stavět technologické centrum v Praze

Česká skupina TTC zvýšila zisk o 56 procent a začala stavět technologické centrum v Praze

Jan Sedlák
Dnes
přidejte názor

Sdílet

TTC Autor: TTC

Česká technologická skupina TTC loni udělala pěkná finanční čísla. Obrat skupiny se dostal na 2,39 miliardy korun (meziročně o něco méně), zisk EBITDA ale vyrostl o 16 procent na 394 milionů a čistý zisk si polepšil o 57 procent a dosáhl na 207 milionů korun. Aktiva činila 2,6 miliardy a celková zadluženost byla 43 procent.

“Rok 2024 byl pro Skupinu TTC ve znamení dalšího posílení zahraničních aktivit. Po založení společnosti TTC Germany skupina začátkem letošního roku dokončila akvizici německé společnosti Radiodata, jednoho z předních výrobců a dodavatelů rádiových systémů pro privátní mobilní sítě. Akvizice posílila postavení TTC na německém trhu a rozšířila působnost i do Švýcarska a Rakouska,” shrnula firma.

Předseda představenstva TTC Josef Šelepa uvedl, že k růstu výrazně přispěly projekty v decentralizované energetice a rozvoj řešení pro kritickou komunikační infrastrukturu.

Dále se rozjela přestavba areálu v pražských malešicích na Technologické centrum Oxyma, které spojí průmysl, dopravu, energetiku a další inovace s výrobou, prototypováním, startupy a tak dále. Na to navazuje i projekt Brain Connect Prague, který se inspiroval u Brainportu v Eindhovenu, což je jedno z hlavních inovačních center na světě, i díky firmám jako ASML (dodavatel EUV litografie do výroby čipů).

TTC se angažuje i v čipovém průmyslu. Jeho firma Mycroft Mind dosáhla na evropský projekt IPCEI pro využití čipů a AI v energetice.

Součástí skupiny TTC zastřešené TTC Holdingem je přes 30 firem. TTC Teleport například provozuje datacentra, Awos vyrábí elektroniku a podobně.

Česká TTC kupuje tradičního německého výrobce zařízení pro hlasovou a datovou komunikaci Přečtěte si také:

Česká TTC kupuje tradičního německého výrobce zařízení pro hlasovou a datovou komunikaci

Vstoupit do diskuse
Našli jste v článku chybu?

Autor aktuality

Jan Sedlak - avatar - 2022

Jan Sedlák

Dlouholetý technologický novinář, kmenový redaktor portálu Lupa.cz. Kromě Lupy publikuje i na webu E15 a v zahraničních médiích.

Témata:

Anketa

Co si myslíte o funkci AI Overviews (česky Přehledy od AI) od Googlu?

Zobraz výsledek

Další aktuality

Digizone.cz

Dále u nás najdete

Opět padl rekord počtu OSVČ. Jaký podíl má švarcsystém?

Přehled daňových povinností do konce léta

Nejasné pracovnělékařské prohlídky mladistvých zaměstnanců

Nejlepší potraviny? Třeba okurky bez cukru a mattonka s mangem

Velké změny pro média: co chystají politici po volbách?

Chia semínka se musí jíst pomalu a po troškách

Online psychoterapie bez čekání. Přispět mohou zdravotní pojišťovny

Lze sezením na speciálním křesle vyřešit inkontinenci? Jisté to není

Cukrovka 1. typu neznamená konec se sportem

Závod o studentské bydlení vrcholí. Kdo zaváhá, odejde s prázdnou

Češi v červnu kupovali výbavu na dovolenou, e-commerce rostla

Jak poplést drony, aby nedělaly to, co mají

Zdanění některých pozemků se změnilo, někteří si za ně připlatí

Lovosice prohrály s Agrofertem spor o daň z nemovitostí

Děti bez boltce dostaly úspěšně implantát z 3D tiskárny

Lékaři z Brna léčí arytmii metodou, která je šetrnější

Vydavatelé řekli, kolik chtějí za úryvky svého obsahu

Je léto žněmi pro pojišťovny? Češi připlácejí za storna i mazlíčky

Ministerstvo: Ať e-shopy mají tlačítko pro odstoupení od smlouvy

Kdy se musíte registrovat k DPH, i když jste plátci být nechtěli?

Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).