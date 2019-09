 »  Česká spořitelna nově umožňuje platit pomocí Garmin Pay a Fitbit Pay

Karel Wolf

České spořitelna dnes oznámila, že rozšířila možnosti bezkontaktního placení o další metody a to placení prostřednictvím „wearables“ systémů Garmin Pay a Fitbit Pay.

Rychlá fakta o mobilních platbách ČS: Apple Watch používá pětina klientů s Apple Pay.

Počet transakcí s Apple Pay na terminálech, v e-shopech a při výběrech dosáhl 7,2 milionu. Objem transakcí za 8 měsíců je 3,5 miliardy korun.

Klienti přes Google Pay za 3 měsíce provedli 625 tisíc transakcí v objemu 286,9 milionu Kč.

Průměrná výše platby skrz Apple Pay je 500 Kč, což je o 40 Kč více, než u Google Pay.

Před využíváním je potřeba spárovat „chytré hodinky“ s chytrým mobilním telefonem a to buď prostřednictví aplikace Garmin Connect, nebo Fitbit. Následně již stačí do mobilní aplikace v telefonuDoplnit informace o kartě a provést aktivaci. Na rozdíl od mBank, která zavedla Garmin Pay a Fitbit Pay o něco dříve, lze použít jak karty Visa, tak i Mastercard.

„Zájem klientů o placení pomocí chytrých telefonů a hodinek je obrovský. Bezkontaktní platby jsme poprvé spustili před rokem prostřednictvím vlastní aplikace Poketka a po letošním rozšíření platebních metod o služby Apple Pay či Google Pay se počet klientů, kteří platí mobilním zařízením, zvýšil na více než 120 tisíc,” prohlašuje k přidání obou metod Jan Hailich, manažer platebních řešení v České spořitelně.

Hailich ještě dodává: „Spuštěním Garmin Pay a Fitbit Pay doplňujeme nabídku bezkontaktních plateb o všechna nejmodernější řešení, která jsou na trhu k dispozici.” Tento dovětek ale není úplně přesný, poslední mobilní službou pro bezkontaktní placení, kterou zatím Česká spořitelna nepodporuje, totiž zůstává Samsung Pay, ten ale zatím do České republiky ještě oficiálně nedorazil.

Garmin Pay v současnosti podporují následující zařízení: Garmin D2 Delta S, D2 Delta, D2 Delta PX, Fénix 5S Plus, Fénix 5 Plus, Fénix 5X Plus, Forerunner 645, Forerunner 945, Marq Athlete, Marq Aviator, Marq Captain, Marq Driver, Marq Expedition, Vivoactive 3. Fitbit Pay je možné použít s Fitbit Ionic, Versa a Charge 3.