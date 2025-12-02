Česká technologická raketa FTMO přebírá světového online brokera. Má to být investice za stovky milionů dolarů

Česká technologická společnost FTMO ohlásila převzetí přední tradingové firmy Oanda, která působí od New Yorku po Sydney. Jde o jednoho z největších amerických online brokerů, jehož nákup česká firma odstartovala na začátku roku a oznámila v dubnu. Investici ale muselo schválit hned pět regulátorů. Obchod tak trval zhruba osm měsíců a byl oficiálně uzavřen k 1. prosinci.
Hodnotu obchodu strany nezveřejnily, podle dřívějších informací však má jít o akvizici v hodnotě stovek milionů dolarů. Dosavadním vlastníkem byl fond CVC Asia Fund IV. Česká firma plánuje zachovat skupinu jako plně autonomní společnost.
FTMO transakci rámuje jako krok k propojení své prop‑tradingové platformy s brokerskými a souvisejícími službami. „Dlouhodobým cílem je vybudovat tradingový powerhouse, který bude poskytovat služby traderům na všech úrovních – moderní prop trading, brokerage a související nástroje. OANDA jako broker s licencemi na osmi klíčových trzích po celém světě do této vize zapadá perfektně,“ říká spoluzakladatel a CEO FTMO Otakar Šuffner. CTO Marek Vašíček dodává, že spojení má rozšířit nabídku a nástroje pro klienty obou firem. Šéf Oanda Gavin Bambury označil uzavření transakce za milník, který firmě umožní urychlit růst.
Oanda vznikla v roce 1996 a nabízí obchodování napříč třídami aktiv, měnová data a analytické nástroje pro retailové i firemní klienty. Má regulované entity mimo jiné v USA, Kanadě, v Singapuru, Japonsku nebo Austrálii. V portfoliu CVC byla od roku 2018.
Firma FTMO několikrát za sebou obsadila žebříček nejrychleji rostoucích středoevropských technologických společností, v roce 2023 vykázala tržby kolem pěti miliard korun a EBITDA 2,3 miliardy korun. Stojí za ní Otakar Šuffner a Marek Vašíček a říkají, že na platformě se už registrovaly miliony uživatelů. Vedle akvizice Oanda letos FTMO investovalo i do amerického startupu Zerohash (v kole série D‑2 získal 104 milionů dolarů), dříve koupilo například datovou firmu Quantlane nebo agenturu eVisions.