Česká televize a Nova si rozdělí vysílání fotbalového mistrovství světa

Česká televize a skupina Nova se dohodly na rozdělení vysílacích práv k mistrovství světa ve fotbale 2026. Z celkového počtu 104 zápasů šampionátu, který se od 11. června do 19. července odehraje v USA, Kanadě a Mexiku, získá každá televize 50 exkluzivních přenosů. Čtyři utkání odvysílají obě stanice současně.
Česká televize jako držitel hlavní licence využila právo sublicence a část práv odprodala Nově. Stejný model obě televize uplatnily už při mistrovství světa v Kataru v roce 2022. Všechny zápasy šampionátu tak zůstanou dostupné na volně šířených kanálech.
Společně obě televize odvysílají zahajovací utkání, finále a v případě postupu z baráže také zápasy české reprezentace. Hlavním kanálem šampionátu bude na straně Novy stanice Nova Action, vybrané zápasy poběží i na hlavním kanálu TV Nova. Česká televize nasadí přenosy na ČT sport a ČT sport Plus.
„Jsem rád, že k této dohodě došlo. Umožní nám efektivně využívat svěřené finanční prostředky a optimalizovat náklady na televizní práva, aniž bychom rezignovali na kvalitu a rozsah nabídky pro diváky,“ uvedl generální ředitel České televize Hynek Chudárek.
Generální ředitel skupiny Nova Daniel Grunt dohodu označil za posílení role Novy jako vysílatele velkých sportovních událostí. „Společně s Českou televizí nabídneme během června a července kompletní pokrytí turnaje,“ řekl Grunt.
Rozdělení práv má podle obou stran i praktický důvod. V období šampionátu se koná řada dalších sportovních akcí a sdílení vysílání umožňuje oběma televizím pokrýt i je. „Rozdělení zápasů mezi ČT a Novu nám umožňuje dát prostor ve vysílání i jiným divácky atraktivním sportovním svátkům v daném období, jakými jsou cyklistická Tour de France, domácí mistrovství světa v hokejbalu a mnoha dalším,“ vysvětlil ředitel sportovní divize ČT Jiří Ponikelský.
O účast na šampionátu stále bojuje česká fotbalová reprezentace. První barážový zápas s Irskem se odehraje 26. března v pražské Fortuna Areně a exkluzivně ho odvysílá ČT sport. V případě výhry čeká český tým 31. března rozhodující duel s vítězem dvojice Dánsko – Severní Makedonie. Případný postup by znamenal návrat Česka na mistrovství světa po dvaceti letech. Naposledy se české mužstvo představilo na světovém šampionátu v roce 2006 v Německu.
Mistrovství světa ve fotbale 2026 bude svým rozsahem historicky největší. Poprvé se ho zúčastní 48 týmů, které odehrají 104 zápasů na 16 stadionech ve třech hostitelských zemích. Podrobný rozpis přenosů obě televize zveřejní v následujících měsících.