ČT chce po Moravcovi smluvní pokutu, jeho novou debatu považuje za porušení doložky

Česká televize bude po Václavu Moravcovi vymáhat smluvní pokutu za porušení konkurenční doložky z roku 2018. Oznámila to v neděli 24. května v prohlášení na síti X.
Krátce předtím měla premiéru polední politická debata, kterou moderátor spustil na své placené platformě a jež jde proti hlavní politické diskusi ČT.
„Dohoda o konkurenční doložce uzavřená mezi ČT a Václavem Moravcem je stále platná a nebyla ukončena. Současné aktivity pana Moravce jsou v rozporu s jeho dobrovolným smluvním závazkem zdržet se konkurenčního jednání,“ uvedla televize. Doložka podle ní slouží především k ochraně zaměstnavatele a nejde o benefit pro zaměstnance. ČT proto chce postupovat „standardním způsobem, zejména uplatněním sjednané smluvní pokuty za porušení závazku“.
Moravec naopak doložku považuje za neplatnou. Pro ČTK to uvedl ve čtvrtek 21. května. „Od začátku jsem tak nabízel, že nechci zatěžovat rozpočet České televize. V doložce jsou navíc podle právníků ustanovení, která tím, že jsem nepodepsal čestné prohlášení, nebyla naplněna. Považujeme proto konkurenční doložku za mrtvou,“ řekl. Peníze, které mu televize podle doložky vyplatila za březen a duben, podle svých slov několikrát vrátil. ČT mu je však posílala dál, podle Moravce s tím přestala až po posledním vrácení.
Konkurenční doložka moderátorovi zakazuje působit v médiích po dobu šesti měsíců od jeho odchodu z České televize. Vypršela by tedy v září.