Česká televize chce pokračovat ve vysílání programu ČT3

Česká televize počítá s tím, že zachová vysílání nostalgického programu ČT3 už natrvalo. Provozování stanice je součástí dlouhodobé programové a technické koncepce, na které nyní pracuje vedení televize veřejné služby.

„Snahou České televize je provozovat tento televizní kanál i do budoucna, z řady důvodů. Jedním z nich je, že se nám daří zasahovat specifickou cílovou skupinu. Dále má jedno z nejvyšších hodnocení kvality mezi diváky České televize. Připadá nám to také jako velmi efektivní využívání archivu České televize a vytěžení formátů, které by se na jiné kanály nevešly,“ podotkl generální ředitel Petr Dvořák.

Finální verzi dlouhodobých plánů předloží vedení televize Radě ČT do konce letošního roku. Generální ředitel připomněl, že pokračování provozu ČT3 je možné i díky zachování výjimky z účtování DPH. Poslanci ji původně zrušili, po zásahu senátorů ji ale na poslední chvíli zachovali.