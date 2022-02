Česká televize hlásí mohutný DDoS útok, weby, aplikace i HbbTV měly výpadek [AKTUALIZACE]

12:50 – doplněna informace o znovuzprovoznění webů i aplikací

11:15 – doplněna informace o tom, že ČT nemůže garantovat zprovoznění služeb do zahájení olympiády

Česká televize řeší další velký DDoS útok na své služby. „Jde o násobně větší útok, než jakému jsme čelili v sobotu,“ potvrdila Lupě mluvčí České televize Karolína Blinková.

Uživatelé kvůli útoku nemohou přehrávat videa na iVysílání a nefunguje jim HbbTV či mobilní aplikace ČT.

Podle televize může útok souviset s dnešním zahájení zimních olympijských her v Číně. „Dnes startuje olympiáda. A to je pravděpodobně i důvod, proč naše weby čelí vskutku masivnímu DDoS útoku. Děláme, co můžeme, ale prosíme o shovívavost,“ napsala ČT na Twitteru.

AKTUALIZACE 11:15 – Česká televize upozornila, že nemůže garantovat zprovoznění služeb do zahájení olympiády.

AKTUALIZACE 12:50 – Podle České televize se podařilo weby i aplikace opět zprovoznit.

Velký DDoS útok hlásila ČT také o víkendu, v sobotu 29. ledna. Také tehdy se uživatelé nemohli dostat na její online služby. Se zvýšeným počtem DDoS se v posledních týdnech potýká také Seznam.cz.