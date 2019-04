 »  Česká televize investuje půl miliardy kvůli DVB-T2 i opravě Kavčích hor

Filip Rožánek

Veřejnoprávní televizi letos čekají dvě velké investice. První se týká obměny technologií kvůli přechodu na DVB-T2, druhá umožní rekonstrukci televizního areálu na Kavčích horách v Praze. Celkem má jít zhruba o půl miliardy korun. Generální ředitel ČT Petr Dvořák to uvedl v rozhovoru pro agenturu ČTK.

„Už v roce 2018 jsme zahájili přechod na nový vysílací standard DVB-T2, který schválila vláda. To s sebou nese značné investice do obměny technologií, a to od okamžiku výroby po okamžik odvysílání pořadu. A vzhledem k tomu, že už v listopadu začínáme ‚vypínat‘ první vysílače, musíme tento proces rychle dokončit,“ řekl agentuře Dvořák.

Náklady spojené s přechodem na DVB-T2 musí televize hradit z vlastních zdrojů. Teoreticky by mohla dostat příspěvek na úhradu výstavby a provozu přechodové sítě. Výše této kompenzace je ale nejasná a stále se čeká na stanovisko Evropské komise. I kdyby ji televize dostala v plné výši, pokryla by jen čtvrtinu nákladů spojených se zaváděním DVB-T2.

Investice do areálu Kavčích hor si vynutila zastaralost některých výrobních kapacit, které jsou už za hranicí životnosti. Neměnily se totiž od výstavby budovy v 70. letech minulého století.

Navzdory velkým investicím a klesající reálné hodnotě televizního poplatku kvůli inflaci Česká televize nebude minimálně do roku 2021 usilovat o jeho zvýšení. Dvořák se v rozhovoru pozastavil také nad tím, že sněmovna stále neschválila výroční zprávy ČT. Momentálně jich čeká na projednání pět.