Česká televize natočila nové díly Případů 1. oddělení, kriminalisty čeká Excel

Víc než deset nových projektů chystá do vysílání Česká televize. Představila je při dnešní virtuální tiskové konferenci. Novinky doplní návrat osvědčených diváckých taháků.

Po šesti letech vznikly nové díly Případů 1. oddělení, opět založené na skutečných případech. „Je to procedurální seriál, založený na policejní práci. V tomto smyslu zůstává seriál stejný. Co je nové, je společenský kontext, který se za šest let změnil,“ vysvětlil producent Michal Reitler.

Objevují se nové typy zločinů spojené s moderními technologiemi. A sama policie je teď spíš jako firma. Manažerský titul MBA jako by byl víc než kriminalistická praxe. Porady po Skypu, elektronické knihy jízd, excelové tabulky na vše. Staré se potkává s novým.

Pod scénářem třetí série jsou znovu podepsáni bývalý kriminalista Josef Mareš a novinář Jan Malinda. „Když se vracíte k legendě, musíte to udělat s plným respektem a po důkladném zvážení, zda umíte navázat na to dobré a přinést i něco navíc. A my společně dospěli k tomu, že si na to troufneme,“ dodal Reitler.

Do kriminálního žánru patří také šestidílná minisérie Devadesátky, ta popisuje vyšetřování klíčových případů první poloviny devadesátých let. Tematicky se rozkročí od „obyčejných“ vražd po mafiánské kauzy. „Netušil jsem, v jak obrovském tlaku tehdejší policie byla, jak nově nabytá svoboda pro všechny zaskočila policii. Minisérie Devadesátky zachycuje skutečné kauzy. Z doby, kdy se mafiáni smáli policistům do obličeje. Kdy mafiáni mohli všechno a policie jen to, co si vybojovala. Kdy policie chytala dech,“ popsal Reitler.

Také na scénáři Devadesátek se podílel Josef Mareš, spoluautorem je Matěj Podzimek.

Třetím detektivním projektem je Docent, třídílná minisérie, kterou s Josefem Marešem opět napsal Jan Malinda. Zdánlivě nesourodá dvojice policistů se shodou náhod stane součástí policejního týmu vyšetřovatelů vražd. Jejich jinakost pomůže rozkrýt motiv a odhalit pachatele dosud nevyřešených vražd.

V Ostravě a okolí se natáčelo dvanáct dílů krimisérie Stíny v mlze, kde kriminalistka v podání Petry Špalkové se svým parťákem (hraje Jiří Vyorálek) vyšetřuje případy z nevšedních míst. Kriminalistku však zároveň sleduje propuštěný vězeň, který se jí chce pomstít za své dřívější dopadení.

Od kriminálek nechají diváky odpočinout dva komediální cykly – Hlavně to zdraví a Špunti na cestě. První sérii příběhů spojují choroby, s nimiž se hlavní hrdinové musí nečekaně vyrovnat. Druhý seriál vychází z filmu Špunti na vodě. Dobrodružná komedie svede tři generace rodiny do upraveného obytného autobusu, v němž společně stráví většinu prázdnin.

Režisér Jan Hřebejk připravuje televizní sérii s pracovním názvem Pozadí událostí, lehké společenské drama z univerzitního prostředí.

Momentálně se natáčí druhá řada úspěšné soutěže pekařů a cukrářů Peče celá země. Vítězka první série Petra Burianová se stala tváří nového pořadu o krajových zvyklostech, tradicích a chutích Pečení na neděli. V deseti dílech představí recepty z českého a moraského venkova.

Režisérka Helena Třeštíková se v dalším časosběrném dokumentu vrací k postavě asociálního kriminálníka Reného, přičemž se zaměří na praxi českého vězeňství, hierarchii a způsob komunikace mezi vězni. Dalším zástupcem dokumentární kategorie je snímek Jiřího Stracha s pracovním názvem Jiřina 90, věnovaný životnímu osudu herečky Jiřiny Bohdalové.

Po deseti letech dostane druhý díl vánoční pohádka Tajemství staré bambitky, kinopremiéry by se měl dočkat letos v prosinci. Šest nových epizod dostane večerníček Anča a Pepík. Hlas Jiřího Lábuse provede děti animovanými příběhy Jezevce Chrujdy. Ve spolupráci s Akademií věd a brněnskou Mendelovou univerzitou dále vzniká dobrodružný hraný seriál Tajemství pana M., který připomene 200 let od narození vědce Johanna Gregora Mendela.

Konkrétní termíny nasazení novinek do vysílání Česká televize teprve oznámí.