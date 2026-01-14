Lupa.cz  »  Česká televize nechá prověřit klíčové dodavatelské smlouvy, audit udělá KPMG

Česká televize nechá prověřit klíčové dodavatelské smlouvy, audit udělá KPMG

Filip Rožánek
Dnes
přidejte názor

Sdílet

Hynek Chudárek Autor: Filip Rožánek
Generální ředitel České televize Hynek Chudárek

Veřejnoprávní Česká televize zahájila proces nezávislého posouzení vybraných obchodních vztahů s externími dodavateli, jehož cílem je prověřit hospodárnost a efektivitu vynakládání finančních prostředků. 

Vedení televize za tímto účelem uzavřelo smlouvu o poskytování poradenských služeb se společností KPMG Česká republikaMaximální cena za realizaci auditu byla stanovena na 1 365 000 korun bez DPH, přičemž tato částka zahrnuje veškeré náklady spojené s poskytnutím služby. Audit by měl trvat asi tři měsíce.

„Vybrali jsme spolu s finančním ředitelem a interním auditem vzorek zhruba 25 smluv. Jedná se o převážně provozní smlouvy, které jsou velmi citlivé, s přihlédnutím k tomu, že už jsou buď velmi dlouhodobé, nebo jsou na dobu neurčitou, nebo došlo na trhu ke změnám jednotlivých cen,“ popsal na jednání Rady České televize generální ředitel Hynek Chudárek.

Hlavním předmětem zakázky je detailní analýza vzorku smluv, která má odpovědět na otázku, zda jsou stávající kontrakty pro televizi stále relevantní, aktuální a ekonomicky výhodné. Experti z KPMG se zaměří na porovnání smluvních podmínek se skutečně poskytovaným plněním a následnou fakturací.

Podle přílohy smlouvy se prověrka týká širokého spektra servisních a provozních služeb. Audit se zaměří například na smlouvy o ostraze objektů, na úklidové služby, telekomunikační služby, stravování nebo odvoz odpadů. Součástí přezkumu jsou i technické služby spojené s iVysíláním a vývojem HbbTV aplikací.

Součástí zadání je rovněž prověrka toho, zda má Česká televize dostatečné a vhodné kontrolní mechanismy při čerpání těchto služeb. Výstupem celého procesu bude písemná zpráva obsahující doporučení, zda je pro instituci výhodné ve stávajících vztazích pokračovat, nebo zda by bylo vhodnější přistoupit k vypsání nových veřejných zakázek, případně zajistit plnění interními kapacitami.

Závěrečná zpráva má kromě hodnocení efektivity obsahovat i soupis zjištěných nedostatků a rizik spolu s návrhem na jejich odstranění. Generální ředitel chce se získanými poznatky následně seznámit Radu České televize.

Vstoupit do diskuse
Našli jste v článku chybu?

Autor aktuality

Filip Rožánek

Filip Rožánek

Novinář se zaměřením na média. Dlouholetý účastník i pozorovatel českého mediálního cirkusu. Pracoval v Marketing & Media, Hospodářských novinách a Českém rozhlase.

Témata:

Anketa

Vláda potvrdila konec televizních poplatků. Je to správné rozhodnutí?

Zobraz výsledek

Dále u nás najdete

Česká e-commerce v roce 2025: Rok výdejních boxů a marketplace

Vánoční žně skončily. Právě teď je čas na pořádný věrnostní program

Udržitelnost odtud potud. Čechům vadí balení telefonů bez nabíječky

Finanční limity, které se od letoška mění

Proč firmy v roce 2026 přecházejí na externí účetnictví?

Nenabízíte preferovaný způsob doručení? Zákazníci opustí košík

Změny, které přináší rok 2026 do oblasti zaměstnávání

Kdo musí podat do konce ledna přiznání k dani silniční?

Podpora v nezaměstnanosti a při rekvalifikaci v roce 2026

Deepfake videa: Kde končí kreativita a začíná manipulace?

Daně 2026: Výhody pro startupy, družstevníky či majitele akcií

Euforie z AI naráží na tvrdou realitu kybernetických hrozeb

Vstup Czechoslovak Group na burzu nabývá konkrétnější podoby

Česká firma se chce stát standardem pro AI agenty

Nemluví o vás AI? Váš obchod skončil

Výhled datových center pro rok 2026: pět klíčových trendů

Bitcoinoví těžaři uzavřeli nejúspěšnější rok v historii

Fluorid sodný může přispívat k problémům s plodností

Apple zachraňuje Siri s pomocí Google Gemini

Pamětí je málo, trh počítačů nejspíš letošní úspěch nezopakuje

Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).