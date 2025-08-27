Česká televize obnoví ekonomickou redakci, vznikne nový pořad

Česká televize od září obnoví redakci ekonomického zpravodajství. Na zasedání Rady České televize to oznámil generální ředitel Hynek Chudárek. „V rámci této redakce vznikne nový pořad Události, komentáře z ekonomiky,“ informoval členy kontrolního orgánu.
Vysílat se bude každý týden, jeho premiéra bude na ČT24 v sobotu 6. září ve 22 hodin. „Půjde o hodinový, diskusně laděný pořad, ve kterém budou i kratší reportážní příspěvky. Vzhledem k tomu, že dramaturgii provázelo období letních dovolených, budeme ji v průběhu podzimu samozřejmě precizovat, ale bylo naším zájmem uvést pořad do života co nejdříve. Proto začínáme již nyní,“ sdělil ředitel zpravodajství Petr Mrzena.
Kromě nového týdeníku je v plánu ještě další ekonomicky zaměřený pořad. „Chystáme pořad založený na reportážní publicistice. V tuto chvíli je ale opravdu ve vývoji. S panem generálním ředitelem jsme domluveni, že na přelomu podzimu a zimy, tedy ještě v letošním roce, připravíme pilotní díly. A pokud shledáme, že jsou připraveny k vysílání, budeme schopni je nasadit na přelomu roku,“ přislíbil Petr Mrzena.