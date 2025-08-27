Lupa.cz  »  Česká televize obnoví ekonomickou redakci, vznikne nový pořad

Česká televize obnoví ekonomickou redakci, vznikne nový pořad

Filip Rožánek
Dnes
přidejte názor

Sdílet

Česká televize, vysílací studio 6 Autor: Česká televize

Česká televize od září obnoví redakci ekonomického zpravodajství. Na zasedání Rady České televize to oznámil generální ředitel Hynek Chudárek. „V rámci této redakce vznikne nový pořad Události, komentáře z ekonomiky,“ informoval členy kontrolního orgánu.

Vysílat se bude každý týden, jeho premiéra bude na ČT24 v sobotu 6. září ve 22 hodin. „Půjde o hodinový, diskusně laděný pořad, ve kterém budou i kratší reportážní příspěvky. Vzhledem k tomu, že dramaturgii provázelo období letních dovolených, budeme ji v průběhu podzimu samozřejmě precizovat, ale bylo naším zájmem uvést pořad do života co nejdříve. Proto začínáme již nyní,“ sdělil ředitel zpravodajství Petr Mrzena.

Kromě nového týdeníku je v plánu ještě další ekonomicky zaměřený pořad. „Chystáme pořad založený na reportážní publicistice. V tuto chvíli je ale opravdu ve vývoji. S panem generálním ředitelem jsme domluveni, že na přelomu podzimu a zimy, tedy ještě v letošním roce, připravíme pilotní díly. A pokud shledáme, že jsou připraveny k vysílání, budeme schopni je nasadit na přelomu roku,“ přislíbil Petr Mrzena.

Vstoupit do diskuse
Našli jste v článku chybu?

Autor aktuality

Filip Rožánek

Filip Rožánek

Novinář se zaměřením na média. Dlouholetý účastník i pozorovatel českého mediálního cirkusu. Pracoval v Marketing & Media, Hospodářských novinách a Českém rozhlase.

Témata:

Anketa

Posloucháte pravidelně nějaký podcast?

Zobraz výsledek

Další aktuality

Digizone.cz

Dále u nás najdete

Velké útraty i na malém displeji. Češi přesouvají nákupy do telefonu

S výdaji na školní potřeby pomůže stát. Loni v průměru 2000 Kč

Léto v reklamě plné překvapení: Kečupové smoothie i Trump v Linzi

Mzda versus plat. Jak nechybovat při odměňování zaměstnanců

Cukrovka 1. typu neznamená konec se sportem

Komu se od příštího roku nevyplatí paušální daň?

Příchod značek do Česka: Když se stála fronta na burgery

LinkedIn jako novodobé Zlaté stránky. Odborník radí, jak získávat klienty

Otestovali jsme paměti DDR5 vyrobené u Ostravy

Alergikům teď způsobí potíže ambrózie, dříve tu nerostla

Lékaři z Brna léčí arytmii metodou, která je šetrnější

Kdy vám peníze zachrání reklamace platby kartou?

AI investice v roce 2025: méně startupů a větší sázky

Je léto žněmi pro pojišťovny? Češi připlácejí za storna i mazlíčky

Může vás věřitel exekucí znovu uhánět o ten samý dluh?

Neléčený špatný zrak zvyšuje riziko, že člověka postihne deprese a demence

Kolik Češi utrácí za mobilní příslušenství, jak dlouho jim vydrží?

Ministerstvo: Ať e-shopy mají tlačítko pro odstoupení od smlouvy

Velké změny pro média: co chystají politici po volbách?

Spotřeba energie pro AI se rapidně snižuje

Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).