Lupa.cz  »  Česká televize od ledna 2026 mění systém výroby pořadů a slučuje klíčové divize

Česká televize od ledna 2026 mění systém výroby pořadů a slučuje klíčové divize

Filip Rožánek
Dnes
4 nové názory

Sdílet

Hynek Chudárek Autor: Filip Rožánek
Generální ředitel České televize Hynek Chudárek

Česká televize od 1. ledna 2026 změní organizační strukturu spojenou se vznikem nových pořadů.

Podle generálního ředitele Hynka Chudárka má úprava vést ke zjednodušení rozhodování, vyšší efektivitě a úsporám v managementu. Zachován má zůstat transparentní proces vývoje pořadů, zároveň však odpadne dosavadní dvojkolejnost řízení.

Nejvýraznější změnou je sloučení divize Program a digitální služby s divizí Obsah. Dosavadní producentský systém tím Česká televize nahrazuje modelem žánrových center. Ta mají soustředit vývoj a výrobu pořadů podle jednotlivých typů obsahu a jasně vymezit odpovědnost za konkrétní žánry.

Podle Hynka Chudárka jde o naplnění jeho kandidátského projektu. „Podstatou změn je především zjednodušení spolupráce mezi jednotlivými útvary a posílení pružnosti celé instituce. Účelem je úspora prostředků, které můžeme vložit do výroby pořadů,“ uvedl. V rámci nové struktury má vzniknout šest žánrových center, vedených šéfdramaturgy.

Změna má podle vedení televize přinést cílenější vývoj projektů, jejich rovnoměrnější rozložení a přehlednější řízení tvůrčích týmů. Současní kreativní producenti budou začleněni přímo do jednotlivých center, a to včetně projektů, na nichž již pracují.

Celou sloučenou divizi Program a digitální služby povede Milan Fridrich. Žánrové centrum hrané tvorby povede Tereza Polachová (dosavadní ředitelka divize Obsah), centrum dokumentární tvorby Ivana Pauerová Miloševičová. Publicistickou a vzdělávací tvorbu bude řídit Jana Škopková, zábavu a lifestylovou tvorbu Lucie Kapounová. Centrum tvorby pro děti, tedy ČT :D, zůstane pod vedením Petra Kolihy a kulturní tvorbu na ČT art bude i nadále řídit Tomáš Motl.

Vstoupit do diskuse (4 názory)
Našli jste v článku chybu?

Autor aktuality

Filip Rožánek

Filip Rožánek

Novinář se zaměřením na média. Dlouholetý účastník i pozorovatel českého mediálního cirkusu. Pracoval v Marketing & Media, Hospodářských novinách a Českém rozhlase.

Témata:

Anketa

Co si myslíte o funkci AI Overviews (česky Přehledy od AI) od Googlu?

Zobraz výsledek

Dále u nás najdete

Datová centra: AI boom, limity energetiky a přesun kapacit

Rok 2025 nás přinutil žít s AI. Mozek ale nestíhá

CIOtrends: střízlivění z AI, návrat do kanceláří a privátní cloud

Zdravotní a sociální pojištění 2026 u OSVČ: Opět výrazný růst záloh

Nový osvobozený benefit: Zaměstnanecké opce od roku 2026

Kdy náleží vdovský důchod déle než 1 rok? Příklady napoví

Rozbili jste web? Napodobte Cloudflare a hoďte to na něj

Budete mít dva ležáčky, řekli lékaři. Díky rodině dívky chodí

Špehování konkurence: Jak najít slabiny a vytěžit z toho maximum

Mzdové účetnictví v roce 2025 aneb krátké ohlédnutí

Retence v praxi: pět chyb, kvůli kterým přicházíte o zákazníky

Rok 2025 ve startupech: Češi si věří jako globální hráči

Velký manuál k paušální dani OSVČ pro rok 2026

Stáhli si Spotify, desítky milionů skladeb mají 300 TB

Nejmenším dětem mrkev vůbec nedávejte, mohou ji vdechnout

Exekuční srážky v roce 2026: nezabavitelná částka bude vyšší

Fiasko McDonald’s: Když AI reklama ztratí duši

Města, hrady, hory: poznejte zasněžené dominanty

Vánočnímu vysílání vládly pohádky ČT s miliony diváků

Lehké silvestrovské pomazánky, které budete mít za chvilku hotové

Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).