Česká televize potvrdila konec ČT3, posledním pořadem bude Saturnin

Autor: Česká televize

V závěru roku se s diváky kvůli úsporným opatřením rozloučí stanice ČT3. Česká televize to potvrdila při představování vánočního programu. Posledním českým titulem, který ČT3 odvysílá, bude legendární komedie Saturnin. Konec nostalgické stanice je součástí dříve ohlášených škrtů, k nimž musí Česká televize přistoupit kvůli napjatému rozpočtu.





„Některé úspory vyžadují přípravu, jiné uděláte rychle a jsou vratné. To je přesně případ ČT3. Moc rád bych tento kanál provozoval, protože jsem přesvědčen, že dotváří strukturu kanálů České televize. Má vysokou úspěšnost nejenom u seniorů, pro které jsme ho stavěli, ale i u mladších cílových skupin. Ale když to přeženu, dá se zastavit z týdne na týden. A pokud by se objevily nové zdroje financování, tak může být za měsíc zase ve vysílání,“ vysvětlil generální ředitel Petr Dvořák v rozhovoru pro Digizone.cz.





Ve vánočním programu nebudou chybět nové pohádky: Tajemství staré bambitky 2 a legenda o pánu hor Krakonošovo tajemství. Ještě v závěru roku se v předpremiéře v iVysílání představí úvodní epizoda komediálního seriálu Dobré ráno, Brno! Nový rok pak v České televizi „rozběhne“ v televizní premiéře Zátopek.

V letošním vánočním schématu veřejnoprávní televize chybí Tři oříšky pro Popelku, na které České televize tentokrát nezískala vysílací práva.

Pohádek bude ve vánočním vysílacím schématu České televize několik desítek, chybět nebude první díl Tajemství staré bambitky, oba díly Anděla Páně, loňská štědrovečerní pohádka Jak si nevzít princeznu ani oblíbené vánoční klasiky.

V pořadí již 32. ročník Adventních koncertů zahájí první adventní neděli přímý přenos z Břevnovského kláštera.

Silvestrovský večer bude Poctou Karlu Gottovi, půjde o záznam koncertu, během něhož se na pódiu sešlo na čtyřicet zpěváků a zpěvaček. Chybět nebudou ani speciální vydání Všechnopárty a Zázraky přírody.