Česká televize představila moderátory a logo nového ekonomického pořadu

Vanda Kofroňová a Jakub Musil, Události, komentáře z ekonomiky Autor: Česká televize
Vanda Kofroňová a Jakub Musil v pořadu Události, komentáře z ekonomiky

Česká televize představila moderátory a redakci nového ekonomického týdeníku „Události, komentáře z ekonomiky“. Pořad se na obrazovkách ČT24 objeví poprvé v sobotu 6. září ve 22 hodin. Tento krok souvisí s obnovením samostatné ekonomické redakce zpravodajství, jež začala fungovat v září.

„Chceme divákům přinášet srozumitelný a zároveň odborný pohled na to, co ovlivňuje jejich životy – od inflace přes energetiku až po vývoj na trzích,“ uvedla vedoucí ekonomické redakce a moderátorka Vanda Kofroňová. Týdeník nabídne shrnutí a analýzy aktuálního dění, rozhovory s hosty a reportáže. 

Události, komentáře z ekonomiky

Události, komentáře z ekonomiky

Autor: Česká televize

Moderování se kromě Vandy Kofroňové střídavě ujmou ještě Nina Ortová a Jakub Musil. Redakci dále tvoří Tereza Gleichová, Petr Vašek a Jitka Fialková. Editorkou bude zkušená ekonomická novinářka Lenka Dolanská, která se vrací do Prahy po působení v Londýně a Bruselu.

Na tématech pro Události, komentáře z ekonomiky budou spolupracovat také vědecká, kulturní a regionální redakce spolu se zahraničními zpravodaji ČT.

První díl se zaměří na tři témata. O státním rozpočtu budou diskutovat bývalý guvernér ČNB Miroslav Singer a předseda ČMKOS Josef Středula. O investicích automobilky Toyota v Kolíně pohovoří prezident Toyota Motor Europe Yoshihiro Nakata. K tématu mezd se vyjádří ředitelka pro strategii a vývoj společnosti Dermacol Věra Komárová. 

Kromě Událostí, komentářů z ekonomiky chystá Česká televize i druhý ekonomický pořad zaměřený na reportáže, který by se měl na obrazovkách objevit na přelomu roku

