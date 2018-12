 »  Česká televize představila programové pilíře pro jarní sezónu příštího roku

Jan Brychta

Česká televize připravila pro první polovinu příštího roku sérii původních projektů, na kterých spolupracovala s režiséry, jako je Jan Hřebejk, Jan Prušinovský, Miroslav Krobot, Viktor Tauš nebo Jan Pachl. Důraz jsme tentokrát kladli na originalitu, na původní české látky a specifický humor, což se projeví především v seriálech Most a Zkáza Dejvického divadla. Navíc na jaře představíme dva původní spin-offy České televize, tedy seriály, ve kterých hlavní roli hraje postava, jež se už ve vedlejší úloze objevila v některém z předešlých pořadů. Odvysíláme tak druhou řadu Rapla, ale i Strážmistra Topinku, což je celosvětově první formát navazující na Doktora Martina, láká diváky generální ředitel České televize Petr Dvořák.

Novým rysem následující sezony by mělo být i zasazení chystaných projektů do vybraných českých regionů, třeba do Ústecka, Beskyd, Mostu nebo okolí Olomouce.

Zmíněný osmidílný komediální seriál Most je už šestou spoluprací dvojice Prušinovský a Kolečko. V projektu, který si s nadsázkou bere na paškál složitá témata jako nesnášenlivost a xenofobie, si hlavní roli zahrál Martin Hofmann. Hrdinou šestidílného zábavného seriálu Zkáza Dejvického divadla je jeho herecký kolektiv této kultovní scény.

Cyklus Detektivové od Nejsvětější trojice se na jaře uzavře posledními dvěma minisériemi. Variaci na erbenovský motiv s názvem Vodník natočil podle scénáře Petra Jarchovského a autora knižní předlohy Michala Sýkory režisér Viktor Tauš. Posledním případem Marie Výrové v podání Kláry Melíškové budou Živé terče v režii Jana Hřebejka.

Adaptací literární předlohy jsou také tři nové filmy podle detektivek Hany Proškové – Případ dvou sester, Případ dvou básníků a Případ dvou manželek s Viktorem Preissem a Davidem Matáskem v hlavních rolích.

Z Krušných hor na Ústecko se přesune major Kuneš v podání Hynka Čermáka ve druhé sérii seriálu Rapl. Naopak Strážmistr Topinka, divákům známý ze seriálu Doktor Martin, zůstává stále na svém místě, v beskydském Protějově a ve stejnojmenném seriálu bude objasňovat nejrůznější kriminální případy. Vedle představitele Topinky, Roberta Mikluše, se v seriálu objeví i postavy divákům známé už z původního seriálu – Miroslav Donutil, Gabriela Marcinková nebo Norbert Lichý, ale také nové postavy v podání Jiřího Bartošky, Veroniky Freimanové nebo Jenovéfy Bokové.

Další novinkou bude pravidelná talk show Václava Kopty Kopta Show, kam si herec a moderátor bude zvát vždy tři známé osobnosti, na něž spolu se svým „detektivním týmem“ vypátrá nějaké propojení, o němž ani sami hosté nemají tušení.

Jarní schéma České televize nabídne také deset filmových premiér, mezi nimiž uvede třeba snímek Jan Palach režiséra Roberta Sedláčka podle scénáře Evy Kantůrkové, Hmyz surrealisty Jana Švankmajera, hororově laděný milostný příběh Ondřeje Havelky Hastrman s Karlem Dobrým, animovaný sci-fi muzikál Lajka Aurela Klimta, tragikomickou road movie s Jiřím Menzelem Tlumočník, slovenský thriller Čiara režiséra Petera Bebjaka, drama Na krátko, 8 hlav šílenství s Anetou Langerovou, film z prostředí urban parkouru Ani ve snu!. Z kin zpátky na televizní obrazovku se vrátí Miroslav Donutil ve filmu Doktor Martin – Záhada v Beskydech.