Lupa.cz  »  Česká televize představila sváteční program, láká na novou pohádku i speciál StarDance

Česká televize představila sváteční program, láká na novou pohádku i speciál StarDance

Filip Rožánek
Dnes
přidejte názor

Sdílet

Záhada strašidelného zámku Autor: Česká televize
Záhada strašidelného zámku

Česká televize představila své sváteční programové schéma, které odstartuje 30. listopadu prvním ze čtyř charitativních adventních koncertů. Na Štědrý den ČT1 uvede premiérovou pohádku Záhada strašidelného zámku v režii Iva Macharáčka. Do hlavních rolí obsadil Sofii Annu Švehlíkovou a Oskara Hese. V dalších úlohách se objeví Jiří Mádl, Pavel Kříž, Jana Plodková či Tomáš Maštalír.

Na Boží hod bude následovat koprodukční slovenská pohádka Největší zázrak s českou hereckou účastí Jana Budaře a Michala Isteníka, která bude vysílána duálně. Program ČT2 nabídne tradiční pohádku v českém znakovém jazyce, letos s názvem Ke všem čertům na motivy příběhu Čertův švagr.

Kromě duchovních přenosů, jako jsou půlnoční mše nebo vánoční požehnání Urbi et orbi z Vatikánu, uvede ČT2 i dokument David Becher – Hippokrates Karlových Varů. Stanice ČT art nabídne mimo jiné film Muž, který vynalezl Vánoce, záznamy koncertů Elvise Presleyho nebo kapely Queen a na Nový rok přímý přenos Novoročního koncertu České filharmonie.

Dětský kanál ČT :D uvede například krátký film Karla Janáka Šťastné a strašidelné! a premiérové animované snímky.

Silvestrovský večer na ČT1 vyplní speciální díly pořadů Výborná SHOW, Zázraky přírody a Všechnopárty. Vrcholem oslav konce roku bude zábavný pořad StarDance Tour… když hvězdy tančí na Silvestra, nabízející sestřih z podzimního turné, kterým diváky provedou Tereza Kostková a Marek Eben.

Vstoupit do diskuse
Našli jste v článku chybu?

Autor aktuality

Filip Rožánek

Filip Rožánek

Novinář se zaměřením na média. Dlouholetý účastník i pozorovatel českého mediálního cirkusu. Pracoval v Marketing & Media, Hospodářských novinách a Českém rozhlase.

Témata:

Anketa

Co si myslíte o funkci AI Overviews (česky Přehledy od AI) od Googlu?

Zobraz výsledek

Další aktuality

Digizone.cz

Dále u nás najdete

Světová premiéra sportovní videotechnologie v české extralize

České technologické zakázky se prodírají na Ukrajinu

Zdravotní a sociální pojištění 2026 u OSVČ: Opět výrazný růst záloh

Nemáte účet Microsoftu? Nebudete mít ani Windows 11!

Vrátil se trojský kůň vydávající se za nástroj pro Windows

Péče praktiků se brzy změní. Více testů, EKG a péče na míru

Firemní schizofrenie – zavedené zvyky versus moderní nástroje

Předem si můžete najít, co názvy znamenají, zve Restaurant Week

Proč jsem byla proti operaci lupavého palce u dcery?

Orange Pi 6 Plus je jednodeskový počítač s výkonem malého PC

Google má první kvantový algoritmus s praktickým použitím

Co čekat, když pošťák donese obálku s barevným pruhem?

Mohou města regulovat výdejní boxy? Záleží, o čí boxy jde

Nemáte účet Microsoftu? Nebudete mít ani Windows 11!

Roztroušená skleróza začíná často velmi nenápadně

Bývalý šéf Avastu založil AI platformu, rok pracoval v utajení

AI mění ekonomiku: firmy hlásí miliardové přínosy a nový růst

Vstupní a periodické prohlídky aktuálně a v tabulkách

OSVČ, za které platí pojištění stát, nemusí od 2026 hradit zálohy

Čínský hospodářský růst se opět zpomalil

Czech Internet Forum: Dvě dekády českého online světa a budoucnost v éře AI
PROGRAM
Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).