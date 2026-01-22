Česká televize preferuje zachování poplatků, chce jednat s ministrem Klempířem

Česká televize preferuje zachovat financování své činnosti z televizních poplatků. Uvedla to v tiskovém prohlášení, jímž reaguje na probíhající veřejné diskuse. Upozorňuje, že zatím nejsou k dispozici žádné faktické informace o dalších vládních krocích, což způsobuje nejistotu.
Kompletní text prohlášení České televize z 22. ledna 2026:
Vedení České televize v čele s generálním ředitelem Hynkem Chudárkem velmi intenzivně vnímá zprávy, které rezonují veřejným prostorem v souvislosti s aktuálními informacemi o možném způsobu jejího financování v příštích letech.
Nicméně celý proces případné změny financování je na úplném počátku, faktické informace o dalších krocích vládní koalice k dispozici oficiálně doposud nejsou. Přitom stav, kdy skončila nejistota v oblasti finanční kondice ČT trvá krátce. Teprve od května loňského roku se díky tzv. velké mediální novele zastavil propad příjmů České televize. Právě na této pozitivní změně jsme pracovali v posledních několika letech. Nový zákon a s ním spojené Memorandum o naplňování veřejné služby byly pracně a složitě dojednané normy a díky nim se Česká televize může opřít o dostatečné, udržitelné a předvídatelné financování. A je tak současně zajištěna její nezávislost. Pro generálního ředitele Hynka Chudárka i pro celé vedení České televize je nová nejistota alarmující skutečností. V médiích avizovaná změna totiž neříká nic o tom, jak by měla reálně vypadat. Doposud o tom nebyla vedena žádná odborná debata ve veřejném prostoru, jejíž součástí by byla Česká televize.
Management České televize čeká mnoho měsíců práce přesvědčovat a vysvětlovat odpovědným politickým kruhům i veřejnosti, co Česká televize potřebuje pro plnění svého zákonem daného poslání. Je to stejné jako v minulých letech, jak bylo zmíněno výše, kdy vedení televize vysvětlovali a přesvědčovali předcházející vládní koalici, opoziční politiky a další klíčové subjekty, jak konstruovat navýšení poplatků a na něj navázané Memorandum o naplňování veřejné služby.
Pro generálního ředitele a pro celý management ČT jsou televizní poplatky i nadále preferovanou formou financování České televize. Tento způsob získávání prostředků zajišťuje nezávislost instituce a předvídatelnost pro plánování kvalitní televizní tvorby. S tímto finančním modelem Česká televize pracuje, aby mohla poskytovat co nejkvalitnější veřejnou službu. Současně je jako instituce kontrolovaná, skládá účty a kontrolní portfolio se případně ještě rozšíří třeba o NKÚ.
Klíčovým úkolem managementu ČT pod vedením Hynka Chudárka je nadále zdůrazňovat a obhajovat tento postoj před celým politickým spektrem a veřejností. Diváci musí být kvalitní službou přesvědčovaní o dobře investovaných 150 korunách měsíčně.
Hynek Chudárek chce vést širokou debatu, a to nejen s politickými subjekty, o takovém modelu financování médií veřejné služby, který bude v maximální možné míře ctít současný stav a jeho popsané přednosti. V současné chvíli už vedení televize prosazuje, aby jakákoli případná změna prošla velmi profesionální diskusí v širokých odborných týmech. Česká televize se hodlá opírat o takové modely financování, které jsou aplikované ve vyspělých částech Evropy. Přirozeným partnerem pro jednání je ministr kultury ČR, se kterým chce Hynek Chudárek v nejbližší době znovu jednat. A k jednání osloví i další přední politické představitele.
Aby jednání byla úspěšná, vznikne obdobně jako při minulém jednání o Memorandu, uvnitř ČT vyjednávací odborný tým složený z členů managementu. Povede ho osobně generální ředitel a jeho náplní bude jednat se všemi významnými subjekty, připravovat podklady, organizovat odborná setkání a navrhovat klíčová detailní řešení. Cílem je zajistit pro Českou televizi co nejlepší model financování – obhájit stávající nebo prosadit jemu nejvíce podobný. Tím i do budoucna ukotvit nezastupitelnou roli ČT v České republice a nepřipustit žádné narušení její nezávislosti.
Vedení České televize