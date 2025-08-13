Česká televize se ohradila proti nenávisti. Brání svůj internetový pořad s drag queen

Česká televize se ohradila proti nenávistným projevům, které cílily na tvůrce a protagonisty nového internetového pořadu Chi Chi na gauči. Terčem slovních útoků se stala především hlavní hvězda a moderátor, drag queen Chi Chi Tornado, občanským jménem Petr Vostárek.
Pořad na platformě iVysílání, v němž Chi Chi Tornado zpovídá další osobnosti z drag a queer komunity, vyvolal krátce po svém uvedení vlnu nenávistných reakcí na sociálních sítích a v online prostoru. Česká televize tyto projevy, které často obsahovaly osobní urážky a výhrůžky, důrazně odsoudila a vyjádřila plnou podporu tvůrčímu týmu a účinkujícím.
Podle televize je cílem pořadu otevírat témata jako je sebevědomí, duševní zdraví nebo jinakost, a to v bezpečném a respektujícím prostředí, což je v souladu s její rolí veřejné služby.
„Umělecké a tvůrčí vyjádření má mít v naší společnosti prostor, a to i tehdy, pokud vyvolává rozdílné názory. Kritická diskuse je legitimní a vítaná, musí však vždy probíhat kultivovaně, bez osobních útoků, nenávisti a zastrašování,“ zdůraznila televize v tiskovém prohlášení.
Samotný moderátor pořadu Petr Vostárek v nedávném rozhovoru pro internetovou televizi DVTV potvrdil, že ačkoliv s ohledem na provokativní charakter pořadu očekával jistou míru reakcí, byl zaskočen „hlubokou nenávistí a útoky za hranou lidskosti“. Intenzita útoků ho podle jeho slov vedla až k úvahám o ukončení svého působení v roli Chi Chi Tornado.
Pořad Chi chi na gauči představuje talk show, ve které první česká drag queen hostí různé osobnosti, jako jsou Ondřej Gregor Brzobohatý (v drag roli Tiffany Richbitch), zpěvačka Miss Petty nebo režisérka La Cuntessa. Diskutují o osobních tématech, zkušenostech s coming outem či šikanou.
Česká televize podotkla, že talk show vychází z mezinárodních trendů, kdy se drag stal běžnou součástí televizní zábavy i ve veřejnoprávních médiích v zahraničí.