Česká televize sloučí výzkumná oddělení, nový útvar povede Eva Morávková

Česká televize od 1. března 2026 slučuje Útvar výzkumu a programových analýz s oddělením výzkumu a analytiky digitálních služeb. Nově vzniklé oddělení výzkumu a analytiky povede Eva Morávková, dosavadní vedoucí týmu analytiků digitálních služeb ČT.
Sloučení má podle zástupce generálního ředitele Milana Fridricha přinést kombinovaná data o sledovanosti a chování uživatelů napříč všemi platformami České televize – od lineárního vysílání přes HbbTV aplikace na chytrých televizorech až po weby a mobilní aplikace. „Posílit by měl rovněž výzkum, který umožní lépe predikovat cílové divácké skupiny pro plánované pořady," doplnil Fridrich.
Morávková působí v České televizi dva a půl roku. Předtím strávila více než 15 let ve výzkumné agentuře Kantar, kde se podílela mimo jiné na projektech pro Českou televizi zaměřených na životní styl a potřeby diváků, online chování nebo testování pořadů.
„Zejména v dnešní době, kdy se intenzivně diskutuje o roli veřejnoprávních médií a o tom, proč je česká společnost potřebuje, považuji za klíčové, aby Česká televize nadále rozvíjela komplexní výzkumný a analytický servis. Ten jí umožňuje udržovat nepřetržitý kontakt s diváky, rozumět jejich potřebám i tématům, která řeší, a oslovovat je relevantním obsahem na platformách, jež jsou pro ně nejpřirozenější – ať už jde o lineární televizní kanály, web, mobilní a televizní aplikace nebo sociální média,“ dodala Eva Morávková.