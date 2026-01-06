Česká televize spouští bezplatnou přípravu na středoškolské přijímačky

Česká televize dnes prostřednictvím své vzdělávací platformy ČT edu zahajuje nový projekt s názvem DouČTo. Chce pomoci žákům devátých tříd s přípravou na přijímací zkoušky na střední školy.
První díl série živých lekcí zaměřených na český jazyk a matematiku začíná dnes, v úterý 6. ledna 2026, v 18:00. Vysílání bude volně dostupné na platformách YouTube a Twitch, následně také v iVysílání.
Lekcemi bude provázet lektor Jiří Žežulka, který se zaměří na řešení typových úloh, jež se v testech pravidelně objevují. Formát pořadu je koncipován jako interaktivní doučování, během něhož lektor vysvětlí postupy řešení krok za krokem a nabídne tipy, jak u zkoušek zachovat klid. Účastníci streamu budou mít možnost pokládat dotazy prostřednictvím živého chatu, na které bude lektor reagovat.
Podle Žežulky přijímací testy často klamou tím, jak složitě na první pohled vypadají. Žákům chce ukázat co nejjednodušší cestu k vyřešení úkolů.
Zavedení bezplatného online kurzu má vyrovnat šance uchazečů o studium. Ne každá rodina si totiž může dovolit financovat soukromé přípravné kurzy v takovém rozsahu, jaký by dítě potřebovalo. Vedoucí redakce ČT edu Anna Kabelková k tomu uvedla, že záměrem televize je v tomto stresujícím období zpřístupnit kvalitní a systematickou přípravu všem deváťákům bez ohledu na finanční možnosti jejich rodin.
Volba livestreamů na platformách jako Twitch vychází z interního výzkumu ČT, podle kterého je tento formát žákům blízký, protože jim umožňuje učit se v komunitě vrstevníků a přitom se necítí na přípravu sami.
Nový pořad DouČTo doplňuje existující nabídku vzdělávacích materiálů ČT edu, která zahrnuje videa, pracovní listy a informační brožury. Generální ředitel České televize Hynek Chudárek označil projekt za součást plnění veřejné služby, která má nabídnout moderní podporu tisícům žáků v důležité životní etapě.
Živá vysílání budou probíhat každé úterý až do termínu ostrých zkoušek, přičemž série vyvrcholí mimořádným sobotním dílem 11. dubna 2026 mezi prvním a druhým termínem přijímaček.