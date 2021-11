Česká televize spustí v prosinci novou verzi iVysílání

Očekávaná nová podoba videoarchivu České televize bude spuštěna v prosinci letošního roku. V ranním vysílání stanice ČT24 to potvrdil generální ředitel Petr Dvořák.

„Rádi bychom ulehčili divákům cestu k obsahu. A zároveň navázali na to, že dnes už používají jiné streamovací služby a jsou zvyklí na jejich komfort. Pracovali jsme na tom asi rok a v prosinci spustíme první část. K tomu přidáme příští rok aplikace pro mobilní telefony, tablety a chytré televize. Celé by to mělo skončit tím, že divákovi nabídneme, aby sám sobě upravil iVysílání pro vlastní potřeby. Pokud mě například budou zajímat klasické koncerty nebo fotbal, upozorní mě to, když se v této oblasti objeví něco nového,“ přiblížil Petr Dvořák.

Současný archiv iVysílání obsahuje asi 95 tisíc hodin pořadů. Kdo by chtěl vidět všechno, musel by se dívat 24 hodin denně po dobu více než deseti let. Stávající technické řešení ale už neodpovídá moderním potřebám, proto televize přistoupila k rozsáhlé technologické a funkční obměně.

„Abychom ukázali divákům, že na nové iVysílání dáváme důraz, tak jsme natočili několik věcí, které se objeví pouze tam. Neobjeví se prioritně na obrazovce České televize,“ oznámil generální ředitel.

Ve vysílání poté představil tři novinky chystané pro internet. „Nabídneme třeba seriál Rap Story o tom, jak tu třicet let vznikal český rap. To je fenomén, který se v televizi tolik neobjevuje, ale myslím, že je hrozně zajímavý. Točil to Šimon Šafránek, který s tímto produktem umí pracovat. Pak je tam pořad, který ukazuje českou přírodu trochu jiným způsobem, než jsme byli zvyklí. Objevuje věci, které nevidíte, když jdete normálně po lese, ale když se na ně zaměříte, přinášejí najednou velká dobrodružství. A pak je tam pořad dvou českých youtuberů, který představuje zaměstnání budoucnosti (Kritika budoucnosti — pozn. red.). Možná o nich ještě nevíme, ale za pět let už na takové pozice budeme posílat své životopisy,“ dodal Dvořák.

Na brněnském festivalu Serial Killer byl nedávno promítnut další chystaný webseriál TBH. „Vypráví v deseti dílech o hledání hranic v bolestném světě dospívání a manipulativních sociálních sítí,“ uvádí anotace.