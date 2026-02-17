Lupa.cz  »  Česká televize spustila denní ekonomické zpravodajství na ČT24

Česká televize spustila denní ekonomické zpravodajství na ČT24

Filip Rožánek
Včera
Vanda Kofroňová Autor: Česká televize
Vanda Kofroňová

Zpravodajský kanál České televize nabízí divákům nový dvacetiminutový pořad Ekonomika ČT24. Formát zařazený do kontinuálního vysílání od 15:40 má divákům nabídnout ucelený přehled hlavních hospodářských událostí dne.

„Ekonomika je pro diváky každodenní téma – od cen a mezd až po rozhodování firem a státu. Proto posilujeme ekonomické zpravodajství na ČT24 tak, aby diváci měli spolehlivý souhrn nejdůležitějších informací na jednom místě,“ vysvětlil záměr generální ředitel České televize Hynek Chudárek.

Přípravu tohoto denního formátu ohlásilo vedení televize na lednovém zasedání Rady České televize.

Pořad moderují Vanda Kofroňová, Nina Ortová a Jakub Musil. Podle vedoucí redaktorky Vandy Kofroňové se tvůrci vedle aktuálního zpravodajství zaměřují i na byznysová témata, která se do běžného vysílání běžně nedostanou. „Nabízíme pohled očima ekonomicky zaměřených redaktorů a využíváme jejich postřehy a zkušenosti z natáčení v terénu," doplnila.

Novinka má na ČT24 prostor od pondělí do pátku a rozšiřuje dosavadní ekonomickou publicistiku. Ekonomická redakce České televize dosud připravovala především týdenní pořad Události, komentáře z ekonomiky, vysílaný v sobotu od 22:00, který přináší analýzu hospodářských událostí včetně rozhovorů a reportáží.

