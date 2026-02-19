Lupa.cz  »  Česká televize spustila nepřetržité skryté titulkování programu ČT24

Česká televize spustila nepřetržité skryté titulkování programu ČT24

Filip Rožánek
Dnes
Česká televize rozšiřuje přístupnost svého vysílání a na zpravodajském kanálu ČT24 spouští nepřetržité skryté titulkování. Služba je dostupná divákům v pozemním, satelitním i internetovém vysílání. 

Nové technologické řešení vychází z dlouhodobé spolupráce se společností SpeechTech a využívá nástroje umělé inteligence. Ty automaticky převádějí mluvené slovo do textové podoby, přičemž systém prošel v loňském roce testovacím provozem během nočního vysílání. Vývojáři se v této fázi zaměřili na zpřesnění identifikace mluvčích, přehlednější členění textu do dvou řádků a minimalizaci časové prodlevy mezi zvukovou stopou a zobrazeným textem.

Podle generálního ředitele České televize Hynka Chudárka je nepřetržité titulkování konkrétním krokem k tomu, aby se diváci se sluchovým postižením mohli spolehnout na stejné informace jako ostatní. Přístupnost vysílání označil za samozřejmou součást veřejné služby, nikoliv za nadstandard. Vedoucí služeb pro diváky se smyslovým postižením Petra Kolodějová k tomu dodala, že kromě technologických nástrojů hraje klíčovou roli v udržení kvality a přesnosti informací práce redakčního týmu ČT24.

Aktuálně je služba funkční u živého vysílání, v archivu i u zpětného přehrávání. Jedinou výjimkou zůstává živé streamování přes hybridní vysílání HbbTV, kde stávající technologie zatím plnou kompatibilitu s tímto typem titulků neumožňuje.

Kromě skrytých titulků Česká televize nadále poskytuje na svých kanálech také audiopopis pro nevidomé a vybrané pořady tlumočené do českého znakového jazyka.

Zavedením této novinky instituce překračuje zákonné limity, které jí ukládají povinnost opatřit skrytými titulky minimálně 70 % vysílaných pořadů. V roce 2025 dosáhl podíl titulkovaných pořadů v rámci celé skupiny ČT hodnoty 86,45 %. Vedení televize v současné době prověřuje možnosti, jak automaticky generované titulkování v budoucnu rozšířit i na své další programové okruhy.

Pořady tlumočené do českého znakového jazyka loni tvořily 6,95 % vysílání České televize a pořadů s audiopopisem bylo 20,9 %.

Autor aktuality

Filip Rožánek

Filip Rožánek

Novinář se zaměřením na média. Dlouholetý účastník i pozorovatel českého mediálního cirkusu. Pracoval v Marketing & Media, Hospodářských novinách a Českém rozhlase.

