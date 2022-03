Česká televize spustila web o Ukrajině pro děti, rodiče a učitele

Česká televize reaguje na vysokou poptávku učitelů po vzdělávacích materiálech, které by mohli využít při debatách se žáky o válce na Ukrajině. Na nově zřízeném webu také pomáhá vysvětlovat složité téma dětem, a to úměrně jejich věku a otázkám.

Tým dětského webu České televize se spojil s odborníky a odpovídá na nejčastější otázky malých diváků. Kde je vlastně Ukrajina, co je to humanitární pomoc, co znamenají sankce, jak se vyrovnat se strachem nebo co se vlastně na území velkého evropského státu děje.

„Dospělí mají občas tendenci děti vážných témat uchránit, nemluvit s nimi o těžkých věcech. Je to přirozené, ale my víme i z četných zpráv, které nám posílají, že ony samozřejmě celou situaci vnímají velmi silně. Chtějí tomu, co se děje, porozumět, mají obavy nebo se upřímně zajímají, jak ony samy mohou pomoci,“ říká Štěpánka Sunková z České televize.

Stránka o Ukrajině je na adrese https://decko.ceskatelevi­ze.cz/ukrajina.

Vzdělávací portál ČT edu shromáždil pro učitele podklady o historii, geografii a kultuře Ukrajiny. „Učitelé samozřejmě využívají ve svých hodinách i materiály zpravodajství, které odrážejí aktuální situaci. To na ČT edu suplovat nemůžeme. Nicméně ve chvíli, kdy například Putin nařídil uvést do pohotovosti jaderné zbraně, nebo když došlo k ostřelování jaderné elektrárny v Záporoží, pedagogové začali na ČT edu intenzivně vyhledávat videa s tematikou, jak fungují jaderná zařízení. Video s názvem Hirošima a Nagasaki patřilo v minulém týdnu k nejsledovanějším na celém webu ČT edu,“ říká Alžběta Plívová, která tento portál vede.

Videa, pracovní listy a podpůrné metodiky jsou v samostatné sekci webu ČT edu.