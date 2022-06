Česká televize v létě prostřídá zahraniční zpravodaje

Autor: Česká televize

V průběhu letních prázdnin obmění Česká televize síť zahraničních zpravodajů. Změny se týkají korespondentů v celkem pěti městech – ve Washingtonu, v Bruselu, v Londýně, v Bratislavě a v Berlíně. K prvním třem přesunům dojde na začátku července, další budou následovat v srpnu.

Od 1. července se bude z Německa hlásit zpravodaj Pavel Polák. Střídá Martina Jonáše, jenž se vrací zpět do Česka. Nový zpravodaj České televize se věnuje Německu dlouhodobě a je držitelem několika ocenění včetně Česko-německé novinářské ceny.

Pavel Polák v pořadu Postřehy odjinud Autor: Karel Bělohlavý/ČT Ostrava

Od začátku prázdnin se obmění také pozice na Slovensku a v Belgii. V Bratislavě vystřídá současný redaktor ČT Jan Šilhan Petra Obrovského, který následně zamíří do Belgie.

Současný bruselský zpravodaj Lukáš Dolanský se posléze začátkem srpna přesune do Anglie, kde vystřídá Bohumila Vostala. Ten se z Londýna přemístí do Spojených států na místo Davida Miřejovského, který se vrací zpět do Česka.

S celkem jedenácti stálými zpravodaji zastává Česká televize pozici absolutního lídra na poli zahraničního zpravodajství mezi tuzemskými médii. Kromě uvedených měst zpravuje diváky také z Istanbulu, Moskvy, Paříže, Pekingu, Tel Avivu a Varšavy.