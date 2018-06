 »  Česká televize varuje před vládními zásahy do zákona o DPH pro veřejnoprávní média

Jan Brychta

Vláda dnes schválila tzv. daňový balíček, který kromě jiného mění způsob výpočtu daně z přidané hodnoty pro obě tuzemská veřejnoprávní média, Český rozhlas i Českou televizi. Každý rok by tak měla tato změna připravit Český rozhlas o 120 miliónů korun a Českou televizi o částku v rozmezí 350 až 400 milionů korun.

Tyto peníze měla Česká televize připraveny na financování přechodu na DVB-T2. Ten podle vyjádření tiskové mluvčí České televize Karolíny Blinové nařídila v roce 2016 vláda s tím, že bude veřejnoprávní televizi garantovat legislativní a ekonomické podmínky k tomuto kroku. Česká televize proto loni v dobré víře zahájila investice do digitalizace a podepsala smlouvy na provozování nových sítí.

Navzdory našemu varování a relevantním argumentům renomovaných daňových poradců ministerstvo financí protlačilo změnu zákona. Tím byl porušen princip, že až do roku 2021 bude Česká televize výnosy z DPH investovat do digitalizace. Pokud změny schválí parlament a vláda nepřijde s žádným kompenzačním řešením, přinese to citelný zásah do procesu digitalizace, lidé mohou přijít ze dne na den o bezplatné televizní vysílání a ve snaze najít potřebné finance budeme diskutovat i o omezení šíře služeb, které Česká televize nabízí. Takové peníze se jednoduše nedají najít v úsporách. Jen pro představu, čtyři sta milionů korun odpovídá prostředkům vynaloženým na výrobu nových pořadů pro ČT:D a ČT art za dva roky, komentuje aktuální stav generální ředitel České televize Petr Dvořák.

Možnost odpočtu DPH pro veřejnoprávní média přitom podle vyjádření České televize není v rozporu s evropským právem. Úpravy zákona, které Česká televize před přijetím daňového balíčku diskutovala s Ministerstvem financí a které by nevedly k zastavení financování druhé vlny digitalizace, byly údajně v souladu s evropskými směrnicemi.