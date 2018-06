 »  ČT vybrala více na poplatcích, generální ředitel dostal odměnu 2,42 milionu korun

Jan Brychta

Česká televize uvedla za loňský rok na nákladové i výnosové straně shodnou částku 6,458 miliard korun. Příjem z televizních poplatků činil 5,66 miliardy, což bylo o patnáct milionů více než v předpokládaném rozpočtu. Navíc oproti němu ušetřila veřejnoprávní televize v oblasti mzdových, výrobních a provozních nákladů, které snížila o 86 milionů korun a které tak zůstaly i pod úrovní roku 2016.

Generální ředitel České televize Petr Dvořák.

Právě televizní hospodaření je jedním z klíčových kritérií, na jejichž základě schválila Rada České televize odměnu pro generálního ředitele Petra Dvořáka činící 2,42 milionu korun.

Daňová novela ohrožuje digitalizaci

Česká televize také upozornila, že v dobré víře zahájila investice do digitalizace a podepsala smlouvy na provozování nových sítí. Aktuální vládní novela, která opatření v oblasti DPH revokuje, by však mohla druhou vlnu digitalizace výrazně ovlivnit, protože Česká televize by v případě jejího schválení novely přišla ročně o 350 až 400 miliónů korun.

Byla by tak donucena celý proces digitalizace urychlit a téměř ze dne na den ukončit souběžné vysílání v obou platformách. Pro další úspory by byla Česká televize také nucena revidovat šíři služeb, které v tuto chvíli poskytuje.