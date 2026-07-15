Česká televize vybrala za první pololetí na poplatcích 3,64 miliardy korun

Generální ředitel České televize Hynek Chudárek dnes na veřejném výjezdním zasedání Rady ČT v Ostravě zveřejnil čísla o výběru televizních poplatků za první pololetí 2026. Reagoval na dotaz radního Petra Brozdy, který se ptal, kolik na poplatcích zaplatily domácnosti a kolik firmy a jakou částku tvoří přirážky za jejich vymáhání.
Podle Chudárka dosáhl výběr televizních poplatků v období leden až červen 2026 celkem 3,64 miliardy korun. Naprostou většinu, 3,27 miliardy korun, zaplatily domácnosti, zbylých 367 milionů korun uhradily firmy a podnikající fyzické osoby.
Z částky připadající na domácnosti tvořilo 2,1 miliardy korun měsíční inkaso přes takzvané SIPO, tedy soustředěné inkaso plateb obyvatelstva, kterým lidé hradí poplatky společně s dalšími pravidelnými platbami. Zbývajících 1,17 miliardy korun domácnosti zaplatily přímou platbou, přičemž zhruba 17 procent z nich využívá platbu na rok dopředu.
Chudárek dále uvedl, že náhrady nákladů na soudní vymáhání, přirážky k poplatkům a úroky z prodlení vynesly České televizi od ledna do května 2026 dohromady 11,1 milionu korun. Zároveň zmínil, že se počet evidovaných přihlášených domácností v prvním pololetí zvýšil o přibližně 57 tisíc, což označil za „významné číslo“.
Poplatky jsou hlavním zdrojem financování České televize. O jejich možném zrušení a nahrazení přímým příspěvkem ze státního rozpočtu se aktuálně vede spor mezi vládou, veřejnoprávními médii a opozicí.