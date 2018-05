 »  Česká televize vypověděla smlouvu s provozovatelem iVysílání, firmou SuperNetwork

David Slížek

Česká televize vypověděla smlouvu se současným provozovatelem iVysílání, firmou SuperNetwork s.r.o. podnikatele Zdeňka Cendry. Lupě to potrdila mluvčí ČT Karolína Blinková.

Důvodem výpovědi podle ní bylo opakované porušení smlouvy ze strany SuperNetwork. Ukončení smluvního vztahu teď podle mluvčí řeší právníci.

Podle neoficiálních informací Lupy by důvodem mohlo být to, že SuperNetwork směroval provoz přes tranzitní sítě a ne přes neutrální uzel NIX, jak se ve smlouvě zavázal. Například při přenosech z hokejového mistrovství světa si na to stěžovali někteří poskytovatelé připojení.

Firma SuperNetworks se novým technickým provozovatelem iVysílání stala teprve od letošního května, po vítězství v tendru z loňského roku. Šlo o druhý pokus – první výběrové řízení ČT zrušila, protože kvůli formálním nedostatkům vyřadila tři ze čtyř uchazečů. Do druhého tendru se už přihlásili jen dva – bývalý provozovatel O2 a právě Cendrova firma. Podle smlouvy měla za tři roky svých služeb od ČT inkasovat 18 milionů Kč.

Zjišťujeme podrobnosti.